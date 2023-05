Tanie bilety do Dubaju i nie tylko

Warto pamiętać, że tanie bilety zakupione w Wizzair to najtańsza taryfa. Oznacza to, że pasażer może na pokład zabrać jedynie bagaż podręczny, taki jak plecak czy niewielka torba. Nie powinno to jednak stanowić większego problemu dla osób regularnie podróżujących na kilkudniowe wycieczki zagraniczne.

Pozostaje pytanie, czy loty zostaną zrealizowane, oraz jak będzie wyglądał powrót - błąd cenowy dotyczył jedynie połączeń w jedną stronę. Czy to oznacza, że pasażerowie i tak wykosztują się na lot w drugą stronę, a linie zarobią właśnie w ten sposób?

