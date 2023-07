Przepraszam, która godzina? Zielona!

Berliński architekt Riccardo Mariano zaprojektował innowacyjny projekt, który przyjmuje formę wysokiego na 30 metrów łuku triumfalnego o dużej wartości artystycznej, pokrytego modułami fotowoltaicznymi do produkcji energii elektrycznej.

Konstrukcja będzie generować prawie 400 000 kWh energii elektrycznej rocznie (wystarczająco do zasilenia 40 dużych domów), działając jednocześnie jako publiczny zegar słoneczny. A mówiąc precyzyjniej "interaktywne urządzenie do pomiaru czasu, gdzie "każda wiązka światła jest unikalnie skomponowana w ciągu pór roku i godzin i odpowiada określonej szerokości i długości geograficznej Houston".

Jak przekonuje w oświadczeniu prasowym burmistrz Houston, Sylvester Turner, to wszystko sprawia, że Łuk Czasu to coś znacznie więcej niż tylko ciesząca oko rzeźba - to elektrownia wykorzystująca odnawialne źródła energii i pomnik nowej ery energii, który idealnie sprawdzi się też jako scena muzyczna:

Miasto Houston zawsze było awangardą innowacji energetycznych, a Łuk Czasu wpisuje się w tę tradycję, podkreślając naszą rolę jako miasta sztuki i światowego lidera w transformacji energetycznej. Inspiruje nas wizja i kreatywne myślenie. Połączenie czystej energii, środowiska zbudowanego i prawdziwie światowej klasy sztuki to Houston.

Zdjęcie Wyjątkowe walory artystyczne to nie wszystko, co Łuk Czasu ma do zaoferowania / Land Art Generator Initiative / materiały prasowe

W trosce o dobro środowiska

Co warto podkreślić, projekt jest ukoronowaniem wysiłków organizacji non-profit Land Art Generator Initiative (LAGI), która za pomocą innowacyjnych inicjatyw łączących sztukę i funkcjonalność, zwraca uwagę na możliwe rozwiązania kryzysu klimatycznego.

Organizacja już od 2008 roku regularnie ogłasza międzynarodowe konkursy w miastach na całym świecie, w ramach których powstają projekty pokazujące, że rozwiązania klimatyczne mogą być zarówno piękne, jak i użyteczne.

Jednym z takich projektów był właśnie Łuk Czasu, będący częścią konkursu LAGI 2019 dla siostrzanego miasta Houston, Abu Zabi - ostatecznie to jednak Houston zdecydowało o budowie projektu, który zostanie ukończony w 2024 roku.