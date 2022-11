Czy 11 listopada są otwarte sklepy? Gdzie zrobimy zakupy?

Lifestyle

Nadchodzi Narodowe Święto Niepodległości. Jak co roku, odbywa się jesienią, 11 listopada. To już 104 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W 2022 roku wypada w piątek, rozpocznie zatem także długi weekend. Ale nie dla każdego - choć jest to dzień wolny od pracy, niektórzy mimo wszystko do niej pójdą.

Zdjęcie Czy 11 listopada zrobimy zakupy? Jeśli tak, to gdzie? / 123RF/PICSEL