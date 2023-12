Łukasz "Demon" Motyka był znanym tiktokerem i youtuberem, który zasłynął testowaniem i recenzowaniem jedzenia w sieci. Teoretycznie nie jest to nic skomplikowanego, ale "Demon" zajadał się pikantnymi potrawami. Idąc w ślady kolegów, influencerów postanowił spróbować swoich sił w MMA. Niestety nie doczekał premierowej walki.

Łukasz Demon nie żyje. Gwiazda TikToka miała 42 lata

Informacje o śmierci Demona pojawiły się we wtorek w godzinach porannych. Niewątpliwie był to jeden z bardziej znanych twórców na polskim TikToku i YouTube. Pokazując, jak zajada się bardzo ostrymi potrawami szybko zdobył sławę, a jego kanał na TikToku obserwuje ponad 320 tysięcy followersów. Z powodu jego zamiłowania to pikantnego jedzenia od razu pojawiły się plotki o tym, że przyczyną śmierci mógł być jeden z jego licznych challengów. Informacje te szybko zostały zdementowane:

Reklama

"Nie było to po żadnym challengu! Z informacji które przekazał mi jego przyjaciel "Łukasz poszedł spać, nie było z nim kontaktu, więc pojechaliśmy na miejsce z kompletem kluczy, niestety Łukasz już nie żył, po wezwaniu karetki twierdzili że od około 20 godzin".

-napisał Łukasz Malczyński (również youtuber) w serwisie X, który jako jeden z pierwszych przekazał smutną informację we wtorkowy poranek.

Więcej informacji wkrótce.