Dlaczego Air Force One jest błękitny? Biden zmienił wygląd ustalony przez Trumpa

Pierwszym prezydentem, który latał odrzutowcem zbudowanym specjalnie do użytku prezydenckiego, został w 1962 roku John F. Kennedy. Był to zmodyfikowany Boeing 707, który również przetransportował ciało byłego prezydenta po zamachu w Dallas w 1963 roku.

Air Force One to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli amerykańskiej prezydentury. Ozdobiony napisem "United States of America", amerykańską flagą i pieczęcią prezydenta Stanów Zjednoczonych jest charakterystyczny niczym bielik amerykański na niebie. Wpływ na wygląd samolotu miała żona prezydenta Kennedy’ego, Jackie Kennedy. Zawsze modna ówczesna Pierwsza Dama zleciła projektantowi Raymondowi Loewy'emu stworzenie nowego wnętrza Air Force One i nadzorowała przeprojektowanie niebieskiego malowania, dzięki któremu Air Force One nadal jest tak rozpoznawalny.

Nowe Air Force One w drodze

Od 1990 roku funkcję Air Force One pełnią dwa samoloty Beoing 747-200B. Jednak VC-25A 28000 zbliża się do emerytury. Od pierwszego lotu w 1987 roku minęło już 35 lat (w maju minie 36 lat). Donald Trump w 2016 roku, osobiście zaangażował się w kwestie samolotu, i po objęciu władzy 20 stycznia 2017 roku wynegocjował z Boeingiem obniżenie kosztów za nowy Latający Biały Dom. Jak to zrobił? Zamiast kupować dwa nowe samoloty z wymaganiami podyktowanymi przez USAF, Trump przyznał się do zakupu dwóch pochodzących z rynku wtórego, ale nieużywanych samolotów 747-8I Jumbo Jet.