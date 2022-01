Pierwszy długi weekend już w styczniu jest związany jest ze świętem Trzech Króli. 6 stycznia wypada w czwartek. Wystarczy zatem wziąć jeden dzień urlopu w piątek, aby przedłużyć sobie weekend aż do czterech dni.

Z uwagi na to, że 1 stycznia wypadał w sobotę, należy się każdemu pracownikowi odbiór dnia wolnego w innym terminie. Wybierając go na przykład 7 stycznia, nie będziemy tracić wówczas żadnego dnia z puli urlopu.

Na kolejny długi weekend przyjdzie nam poczekać aż do Wielkanocy, która w 2022 roku wypada 17 kwietnia. Wielkanoc oraz Poniedziałek Wielkanocny zawsze świętujemy w te same dni tygodnia. Nie biorąc żadnego urlopu, świąteczny weekend będzie trwał dla nas trzy dni.

Długie weekendy 2022. Kiedy majówka?

Długi weekend majowy jest tym, który potrafi najbardziej obsypać wolnymi dniami tylko wówczas, gdy korzystnie wypadną Święto Pracy i Święto Konstytucji 3 Maja. W tym roku 1 maja wypada w niedzielę, więc nie będzie możliwości odbioru dnia wolnego.

Biorąc urlop w poniedziałek 2 maja, otrzymamy łącznie czterodniowy długi weekend. Jeśli dołożymy do tego urlop od 4 do 6 maja, możemy mieć 9 dni wolnego (od 30 kwietnia do 8 maja).

Długi weekend czerwcowy w 2022 roku

Kolejnym świętem, które występuje regularnie w ten sam dzień tygodnia jest Boże Ciało. Z uwagi na dość późny termin Wielkanocy, Boże Ciało będzie dopiero 16 czerwca.

Święto jest w czwartek, zatem biorąc dzień wolnego w piątek, możemy zrobić sobie długi weekend trwający cztery dni.

Długi weekend w sierpniu 2022

W samym środku lata czekamy na długi weekend związany ze Świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwanym też Świętem Matko Boskiej Zielnej. Wypada ono w 2022 roku w poniedziałek. Dzięki temu długi letni weekend możemy przedłużyć sobie do trzech dni bez brania żadnych dodatkowych urlopów.

Długi weekend listopadowy 2022

Do następnych świąt przyjdzie nam poczekać dwa i pół miesiąca. 1 listopada wypada w tym roku we wtorek. W związku z tym, jeśli weźmiemy dzień urlopu w poniedziałek, wydłużymy sobie weekend związany ze świętem Wszystkim Świętych aż do czterech dni.

Na kolejny długi weekend nie będziemy musieli długo czekać, ponieważ Święto Niepodległości 11 listopada wypada w piątek i zyskamy tym samym trzydniowe wolne.

Możemy też zrobić są długi urlop oszczędzając dni wolne. Osiem dni urlopu (od 31 października do 11 listopada), po wliczeniu weekendów może nam dać aż 16 dni wolnego (od 29 października do 13 listopada).



Boże Narodzenie w 2022. Czy będziemy mieć długi weekend w grudniu?

W 2022 roku Wigilia będzie w sobotę, a pierwszy i drugi dzień świąt odpowiednio w niedzielę i poniedziałek. Zatem dla wielu pracowników będzie to trzydniowy długi weekend. Ponadto wigilia wypada w dzień niepracujący, więc będziemy mieć wiele czasu na przygotowania.

Podsumowując. Biorąc zaledwie trzy dni urlopu będziemy mogli skorzystać z ośmiu długich weekendów, które łącznie będą liczyć aż 28 dni.

Łącznie w 2022 roku razem z sobotami i niedzielami będziemy mieli aż 114 dni wolnych ustawo od pracy, a dodając do tego 26 dni urlopu, aż 140 dni możemy przeznaczyć na odpoczynek. Jest to ponad jedna trzecia całego roku.