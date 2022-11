Do kiedy jest Black Friday 2022? Musisz znać tę datę, żeby nie przepłacić

Spis treści: 01 Kiedy jest i skąd wziął się Black Friday?

02 Do kiedy trwa Black Friday?

03 Czy na Black Friday da się zaoszczędzić?

Kiedy jest i skąd wziął się Black Friday?

Black Friday obchodzimy co roku, w pierwszy piątek po amerykańskim Święcie Dziękczynienia. To właśnie tam to zakupowe święto ma swój początek. Choć w Europie dopiero raczkuje, wiele sklepów chętnie bierze w nim udział.

W 2022 roku Czarny Piątek wypada 25 listopada.

Do kiedy trwa Black Friday?

Black Friday ma miejsce w piątek, jednak z powodu Cyber Monday, który obchodzimy kilka dni później, bo 28 listopada, sklepy wykorzystują ten moment, by zorganizować cały tydzień wypełniony promocjami.

Black Week w tym roku przypada od 21 listopada do wspomnianego 28 listopada.

Czy na Black Friday da się zaoszczędzić?

Choć wiele podmiotów z pewnością będzie chciało spróbować oszukać klientów, wśród proponowanych ofert da się znaleźć takie, które nas zadowolą. Kluczem do znalezienia takowych jest rozwaga i trochę sprytu. Przydatne okażą się strony internetowe, na których można sprawdzić historię cen, aby uniknąć sytuacji, w której nabieramy się na powszechnie stosowane żonglowanie cenami.

