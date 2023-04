Drewniana konstrukcja o wyglądzie galaktyki. To Pawilon Polski na EXPO 2025

Podczas Wystawy Światowej EXPO 2025 Polskę reprezentować będzie projekt autorstwa Alicji Kubickiej i Borja Martineza. Pawilon Polski będzie miał kształt elipsy i będzie wykonany z drewna metodą charakterystyczną dla tradycyjnego japońskiego budownictwa.

Expo 2025 Osaka, Kansai rozpocznie się 13 kwietnia 2025 i potrwa do 13 października 2025 roku. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem "Projektowanie przyszłego społeczeństwa dla naszego życia" ("Designing Future Society for Our Lives"). Organizatorzy przewidują, że weźmie w nim udział 150 krajów i 25 organizacji międzynarodowych.

"Polska. Dziedzictwo, które napędza przyszłość"

Polska Agencja Inwestycji i Handlu we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich, po ocenie możliwości realizacji poszczególnych koncepcji wybrała projekt Alicji Kubickiej i Borja Martineza, który według organizatorów najlepiej wpisywał się w hasło przewodnie wystawy: "Polska. Dziedzictwo, które napędza przyszłość" ("Poland. Heritage that drives the future").

Projekt odzwierciedla hasło przewodnie obecności Polski poprzez oryginalną architekturę z przyciągającą uwagę, wyrazistą fasadą, zbudowaną w oparciu o tradycyjną japońską technikę łączenia drewna. Jestem przekonany, że współpraca z autorami koncepcji zaowocuje wypracowaniem innowacyjnego i atrakcyjnego wizualnie Pawilonu, który będzie godnie reprezentował Polskę w Osace. uzasadniał Minister Grzegorz Piechowiak, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej EXPO 2025

Autorzy projektu wpisali się także w przestrzenne możliwości realizacji projektu: ― Koncepcja bardzo dobrze odpowiada na trudne warunki wynikające z położenia działki i całego terenu EXPO ― skomentowała Wicekomisarz Sekcji Polskiej Wystawy Światowej EXPO 2025, Eliza Klonowska-Siwak

Kubicka i Martinez to doświadczeni projektanci, uczestniczący w międzynarodowych projektach. Trzeba przyznać, że to dla nich pewne zamknięcie, podsumowanie dotychczasowej działalności. Ponieważ ich współpraca, rozpoczęła się w 2018 dla japońskiej pracowni Kengo Kuma & Associates. W ciągu tych pięciu lat brali udział w wielu międzynarodowych projektach jak np. Muzeum Sztuk Tradycyjnych Maroka w Casablance, Centrum Wystawowym w Strasburgu czy Muzeum HC Andersena w Odense w Danii. Obecnie tworzą własne projekty, współpracując z paryskimi pracowniami (Archi5, Wilmotte & Associés).

Zdjęcie Polski Pawilon na EXPO 2025 w kształcie spirali / Alicja Kubicka/Borja Martinez/PAIH / materiały prasowe

Skąd pomysł na kształt spirali?

Wygląd Pawilonu Polski na EXPO 2025 inspirowany był spiralą, która od zawsze fascynowała ludzi, a także występuje w przyrodzie we wszystkich skalach: od DNA po kształt galaktyki. Geometria ma symbolizować nowatorskie idee, które rozprzestrzeniają się daleko poza granice naszego kraju, wpływając na odległe obszary, ale również wiedzę zdobytą za granicą, która do nas powraca.

Ma to być symbol wyzwań, przed którymi stoimy. Reprezentuje 5 odpowiedzi na 5 ważnych problemów: energię, żywność, emisję dwutlenku węgla, naturę i kulturę. Te wartości przekazywane mają być przez charakterystyczny i zapadający w pamięć wizerunek.

Jak informuje PAIH, udział Polski w Wystawie Światowej ma wzmocnić zarówno kulturalne jak i gospodarcze stosunki z Japonią oraz innymi krajami azjatyckimi. Ma być okazją do zwiększenia liczby zagranicznych inwestycji, ale także ruchu turystycznego.