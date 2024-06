Dzieci zmieniają naukę. Odkryły ekstremalnie rzadkie skamieniałości T. rexa

Wracając zaś do samego odkrycia, chłopcy dokonali go już w 2022 roku, ale wydobycie i zabezpieczenie skamieniałości wymagało znacznych wysiłków. Same wykopaliska zajęły 11 dni i uwzględniały udział Black Hawka, który po zamknięciu wyjątkowej skamieniałości w specjalnym gipsowym płaszczu ochronnym, przetransportował ważący ponad 2 tony pakunek do Muzeum Przyrody i Nauki w Denver.



Archeologia dla każdego

Również dlatego, że naukowcy postanowili tym razem pozwolić zwiedzającym doświadczyć żmudnego procesu odłupywania skały kawałek po kawałku.

Ustalili jednak, że unikalny okaz składa się z kości piszczelowej lub goleniowej o długości 82 cm, co sugeruje, że mierzył ok. 7,6 m długości, 3 m wysokości i ważył ok. 1632 kg. To jakieś dwie trzecie wielkości dorosłego osobnika, więc w chwili śmierci ok. 67 milionów lat temu Teen Rex liczył od 13 do 15 lat, czyli faktycznie był "młodziakiem".



To niezwykłe, jak T. rex mógł wyrosnąć z pisklęcia wielkości kociaka w znanego nam dorosłego drapieżnika o długości 40 stóp i wadze 8000 funtów powiedział dr Thomas Holtz, paleontolog kręgowców z Uniwersytetu Maryland i znany autorytet w dziedzinie tyranozaurów w komunikacie prasowym.