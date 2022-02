Co to jest Dzień Świstaka i kiedy go obchodzimy?

Dzień Świstaka jest świętem o długiej tradycji sięgającej nawet XIX wieku. Prawdopodobnie przywędrowało do USA z Europy. Najpewniej przynieśli tę tradycję imigranci górskich regionów Niemiec, Austrii i polskiej Galicji.

2 lutego każdego roku świstak zostaje wybudzany z zimowego letargu.

Podczas obchodów widzowie obserwują, czy podczas wychodzenia ze swojej norki zwierzę obejrzy się na swój cień, czy nie. Jeśli go dostrzeże, to wówczas czeka nas rychłe nadejście wiosny. Jeśli nie, to sroga zima będzie jeszcze trwała przez sześć tygodni.

Świstak nie żyje. Święto odwołane

Dwa dni temu organizatorzy święta z New Jersey poinformowali, że ich świstak Milltown Mel "przekroczył tęczowy most". Przed dzisiejszym świętem nie byli oni w stanie znaleźć godnego następcy do przewidywania pogody, zatem tegoroczne obchody zostały odwołane.

Uspokajając, sytuacje podobne do tegorocznych zdarzały się już w przeszłości. Chociażby w 2016 roku świstak w hrabstwie Sussex zmarł dokładnie dzień przed obchodami. Warto dodać, że przeciętna długość świstaka to trzy lata, zatem rotacja zwierząt sygnowanych do tak odpowiedzialnej roli jest duża.

Groundhog Day. Filmowy "Dzień Świstaka"

Nie wiedzielibyśmy o Dniu Świstaka, gdyby nie film o takim samym tytule z 1993 roku w reżyserii Harolda Ramisa. W rolach głównych wystąpili Bill Murray i Andy McDowell. Fabuła skupia się wokół głównego bohatera - Phila - zniechęconego do swojej pracy dziennikarza, zirytowanego codzienną rutyną, u którego pojawia się zgorzknienie do wszystkich i wszystkiego.

Wówczas podczas Dnia Świstaka w Punxsutawney w Pensylwanii przydarza się coś mu niezwykłego. Kolejnego dnia budzi się znowu jakby był 2 lutego. Historia z tego dnia powtarza się jeszcze wielokrotnie, dopóki bohater nie odkryje tego, co najważniejsze w życiu, czyli miłości, którą w filmie gra niezawodna Andy McDowell.

Patrząc na ostatnie dynamiczne zjawiska pogodowe nad Polską podczas tegorocznej zimy, zapewne wiele osób pragnęłoby dowiedzieć się od świstaka, że wkrótce nadejdzie wiosna. Niestety tak się nie stanie. W podobnej niewiedzy również muszą żyć mieszkańcy tych stanów w USA, które świętują dzisiaj Dzień Świstaka.

