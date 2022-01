Symbiotyczna relacja między mrówkami Azteca i rosnącymi w tropikalnej części Ameryki drążniami jest od dawna dobrze znana - owady robią wszystko, co w ich mocy, by bronić drzewa przed roślinożercami, w zamian otrzymując dom w pustych pniach i wyżywienie, a konkretnie ciałka odżywcze wytwarzane na ogonkach liściowych, które zawierają rzadko spotykany w świecie roślin glikogen.



Tyle że dotąd nie mieliśmy pojęcia, że mrówki zajmują się również naprawą swojego domu, jeśli tylko ich schronienie jest zagrożone - jak wynika z nowych badań dzieje się tak najczęściej, kiedy zagrożone jest młode pokolenie (jaja, larwy i poczwarki). Nie byłyby one jednak możliwe, gdyby nie uczeń szkoły średniej Alex Wcislo, który strzelając z procy przestrzelił na wylot jedno z drzew i zorientował się, że 24 godziny później otwory zostały zasklepione.



Reklama

Mrówki Azteca naprawiają drążnie, by chronić młode

Było to tak zaskakujące, że szybko postanowił zebrać swój “zespół badawczy" i celowo nawiercić kilka innych drzew, żeby przekonać się, czy równie szybko zostaną opatrzone. Jak łatwo się domyślić, tak się właśnie stało - odkrycie jest na tyle znaczące, że zostało opublikowane jako część wolontariatu Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) w Panamie.



Zdjęcie Naprawa drzewa - a. otwór zasklepiony po 24h, b. otwór wypełniony i zasklepiony po 24h, c. naturalna blizna otaczająca ranę po 5 miesiącach, d. otwór bez interwencji mrówek po 24h / Journal of Hymenoptera Research / materiały prasowe

Byłem totalnie zaskoczony wynikami. I jednocześnie byłem pod wrażeniem, jak uczniowie szybko opracowali prosty sposób, by przetestować pomysł, że mrówki naprawiają swój dom - komentuje etnolog William Wcislo z STRI.

W jaki sposób mrówki naprawiają drzewa? Wykorzystują do tego celu materiał znaleziony w łodygach samej rośliny, ale co ciekawe nie zawsze tak ochoczo przystępują do pracy, bo podczas badań prowadzonych przez uczniów doszło do naprawy 14 z 22 wydrążonych otworów, więc niezbędne są dalsze badania w celu rozwiązania tej zagadki. Najpewniej chodzi jednak o fakt, że przeprowadzają naprawy z myślą o bezpieczeństwie młodego pokolenia i jeśli to nie jest zagrożone, to uszkodzenia mogą pozostać nienaprawione.



Powód naprawiania drzewa jest prosty, otwory narażają mrówki na podatnych niedojrzałych etapach rozwoju na zewnętrzne patogeny, drapieżniki czy zmiany parametrów środowiskowych czytamy w opublikowanych badaniach.

Naukowcy nie wykluczają jednak, że i drzewo korzysta na tych naprawach, bo istnieje możliwość, że takie zachowanie mrówek dostarcza substancji przeciwdrobnoustrojowych w okolicach “rany". I chociaż postrzał nie zdarza się zbyt często, to uszkodzenie drzewa pazurami leniwców i mrówkojadów jak najbardziej, co może tłumaczyć, dlaczego mrówki zachowują się w taki właśnie sposób.