Dziwne premiery na CES: drukarka do brwi i inteligentny aplikator do szminek

Brow Magic — drukarka do brwi

Chyba każdy, kto maluje brwi jest w stanie potwierdzić, że jest to niełatwe zadanie... Co możemy też potwierdzić, zwłaszcza jeśli popatrzymy na zdjęcia z lat 90. Brow Magic, czyli drukarkę, która rysuje idealne brwi, L’Oreal opracował wraz z firmą Prinker, która tworzy drukarki do tymczasowych tatuaży. I to może nam podsunąć wyobrażenie, jak działa ten gadżet.

Aby skorzystać z Brow Magic, musimy uruchomić aplikację o tej samej nazwie i zeskanować swoją twarz. Apka pokaże nam różne kształty, grubości czy efekty. Po wybraniu trzeba nałożyć podkład na brwi, a następnie przesunąć drukarką w określonym miejscu i nałożyć warstwę wierzchnią.

Drukarkę Brow Magic odróżnia od półtrwałych tatuaży to, że efekt, który daje, można zmyć za pomocą środków do demakijażu.

HAPTA — inteligentny aplikator do szminek

L’Oreal zaprezentował również HAPTA, czyli inteligentny aplikator do szminek dla osób z ograniczoną mobilnością dłoni i ramion. Urządzenie zostało stworzone we współpracy z Verily Life Sciences, czyli firmą należącą do Alphabetu, która produkuje elektroniczne sztućce z technologią stabilizacji, jakie ułatwia jedzenie osobom z drżeniem rąk. L'Oreal twierdzi, że HAPTA może być też używana przez osoby z pełną sprawnością ruchową, po prostu dla wykonania makijaży, które mogą stanowić wyzwanie.

Prototyp HAPTA łączy magnetyczne mocowanie umożliwiające obrót o 360 stopni i zginanie o 180 stopni, a także inteligentne gesty. Użytkownicy w łatwy sposób mogą zablokować urządzenie w miejscu, które będzie dla nich odpowiednie, a nawet zapisać je do ponownego wykorzystania. Jego bateria wystarcza na około godzinę, co daje mniej więcej 10 aplikacji.

HAPTA pokazuje, jak można wykorzystać technologię do tego, aby zwiększyć dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Choć pierwotna wersja urządzenia skupia się na szmince, to firma nie wyklucza innych form makijażu, które mogłyby stać się bardziej dostępne dzięki temu rozwiązaniu.

Drukarka Brow Magic ma być wprowadzona na rynek w 2023 roku, nie znamy jednak jej ceny. W tym roku ma się też odbyć pilotażowe wprowadzenie HAPTA.