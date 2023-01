Wyciągasz jedzenie, oglądasz TikToki. To wszystko na nowej lodówce Samsunga

Dwudrzwiowa lodówka jest także wyposażona w usługę Samsung TV Plus. Dzięki niej na terenie USA można oglądać ponad 190 kanałów, a w Korei Południowej 80 kanałów za darmo. Dane przechowuje w chmurze Microsoftu, ma dostęp do chmury Zdjęć Google — wybrane przez nas fotografie wyświetlimy na ekranie za pośrednictwem aplikacji Bespoke Atelier od Samsunga, co zapewnia dodatkową możliwość personalizacji urządzenia.

Poprzez aplikację SmartThings lodówka może sterować oczyszczaniem powietrza i monitorować zużycie energii. Czy te wszystkie opcje są potrzebne, aby lodówka spełniała swoją funkcję? Oczywiście, że nie i nie da się nie przyznać, że jest to innowacyjny gadżet, który często nie będzie pierwszym wyborem, gdy zepsuje nam się lodówka.

Bespoke Refrigerator Family Hub Plus zostanie oficjalnie zaprezentowana podczas targów CES (Consumer Electronics Show), które odbędą się 5 stycznia 2023 roku. Niestety nie znamy jeszcze ceny urządzenia. Jego poprzednia wersja, czyli Samsung Family Hub Side by Side z mniejszym ekranem (21-calowym) kosztuje natomiast ponad 8 tysięcy złotych i takiej też ceny (podobnej lub nieco wyższej) należy się spodziewać.