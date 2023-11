Epidemia samotności. Szwedzi mają na nią sprytny sposób

Samotność i izolacja to ogromne problemy o każdej porze roku, obecnie niemal w każdym miejscu na świecie. To kwestia czasu, w jakim żyjemy, stylu życia, w którym niekoniecznie spotykamy się w takim stopniu, jak kiedyś. Nasila się to zimą, kiedy mniej przebywamy na świeżym powietrzu i mniej spotykamy się z ludźmi.

Mówi prof. Micael Dahlen.