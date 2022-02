Kartonowe łóżka, na których spali sportowcy podczas igrzysk w Tokio, przeszły już do historii. Chińczycy postawili na coś niemającego nic wspólnego z ekologią, ale za to z wygodą i pełnią relaksu. Zdjęcia luksusowych łóżek hotelowych zdążyły już stać się viralem w sieci.

Organizatorzy Igrzysk Olimpijskich 2022 postawili na funkcjonalność, którą połączyli z rozmachem. Odeszli od praktyki zrównoważonych ekologicznie konstrukcji powstałych z materiałów pochodzących z recyklingu.

Sportowcy na pewno mile się zaskoczą. Łóżka są dużo większe i daleko im do skromności, jaką miały te w Tokio.

Amerykańska saneczkarka w filmie na TikToku zaprezentowała, jak wyglądają one dokładnie. Łóżko można regulować za pomocą pilota. Posiada ono "tryb zerowej grawitacji". Oznacza to tyle, że łóżko automatycznie dostosowuje się do ciała, maksymalnie zmniejszając nacisk na mięśnie i stawy, pomagając tym samym w pełni się zrelaksować.

Zdjęcie Nie tylko sportowcy będą mieli dostęp do automatycznie sterowanych łóżek w Pekinie / Ni Minzhe/CHINASPORTS/VCG / Getty Images

Co ciekawe, nie tylko olimpijczycy będą mogli odpocząć na niezwykle wygodnych łóżkach. Agencja Reuters przekazała, że także akredytowani dziennikarze dostaną możliwość skorzystania ze specjalnych kabin do odpoczynku, w których znajdują się te same łóżka sterowane pilotem.

Dziennikarze będą mogli udać się na godzinną przerwę od pracy, ucinając sobie drzemkę w szklanym, niewielkim pomieszczeniu.

