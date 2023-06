Spis treści: 01 Jak zostać pilotem samolotu pasażerskiego?

02 Ile zarabia pilot samolotu pasażerskiego?

Jak zostać pilotem samolotu pasażerskiego?

Pilot samolotu pasażerskiego to niezwykle odpowiedzialna funkcja, której nie każdy może być w stanie sprostać. Wymagania, jakie musi spełniać kandydat na pilota, uwzględniają między innymi doskonałą kondycję fizyczną oraz umiejętności związane z reagowaniem w stresujących sytuacjach. Oprócz tego trzeba cieszyć się bardzo dobrym zdrowiem. Warto także znać języki, ponieważ piloci pracują w międzynarodowym środowisku.

Jak zostać pilotem samolotu pasażerskiego? Niezbędne okazuje się uzyskanie właściwej licencji. Oprócz najbardziej podstawowej licencji PPL (turystycznej, która pozwala odbywać niekomercyjne loty samolotami do 5700 kg) wymagana jest licencja pilota zawodowego CPL(A). Uprawnia ona do odbywania lotów komercyjnych z maksymalnie dziewięcioma pasażerami na pokładzie samolotami do 5700 kg. Do uzyskania licencji wymagane jest ukończenie kursu teoretycznego (250 h), a także 200 h nalotu ogólnego (w chwili ubiegania się o licencję, natomiast do rozpoczęcia kursu wymagane jest 150 h). Ponadto potrzebne jest orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 1.

Początkujący pilot posiadający licencję CPL(A) nie może jeszcze samodzielnie pilotować dużych samolotów rejsowych. Do tego potrzebna mu będzie licencja ATPL, która umożliwia:

podjęcie pracy jako kapitan samolotu pasażerskiego ;

; zabieranie na pokład więcej niż 9 osób ;

; korzystanie z maszyn powyżej 5700 kg.

Co ciekawe, pilot z licencją CPL(A), który zdał część teoretyczną egzaminu ATPL i ma stosowne uprawnienia MEP(L), IR(A) i MCC może pilotować duże samoloty rejsowe jako drugi pilot. W ten sposób zdobywa niezbędne do uzyskania licencji ATPL godziny nalotu.

Zdjęcie Kandydat na pilota samolotu pasażerskiego musi uzyskać niezbędne licencje. / 123RF/PICSEL

Cena wszystkich szkoleń i licencji, które finalnie poskutkują otrzymaniem licencji ATPL, może wynieść aż 200 tys. zł. Dlatego, aby uniknąć ogromnych kosztów, warto pójść na studia związane z lotnictwem, które umożliwiają odbycie wymaganych kursów. Niektóre linie lotnicze oferują specjalne akademie dla pilotów, dzięki którym osoby niemające wcześniej styczności z pilotażem mogą kształcić się, by zostać pilotem.

Ile zarabia pilot samolotu pasażerskiego?

Powszechnie uważa się, że piloci samolotów pasażerskich dużo zarabiają. Jest to prawda, jednak zarobki są uzależnione od stopnia oraz linii lotniczych. Początkujący piloci samolotów rejsowych, którzy latają na stanowisku drugiego pilota (pierwszego oficera), mogą liczyć na wypłatę w wysokości około 11 tys. zł brutto. Z kolei kapitan samolotu zarabia około 17-18 tys. zł brutto.

W bardziej prestiżowych liniach lotniczych, zarobki pilotów samolotu pasażerskiego mogą być znacznie większe. Szacuje się, że wówczas zarabiają oni od 20 tys. zł (w przypadku drugiego pilota) do kwot znacznie przekraczających 40 tys. zł (w przypadku kapitana).

