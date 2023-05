Lotnicze kłopoty z ciśnieniem

Niesamowite widoki z okna samolotu potrafią odwrócić uwagę, czyniąc niewidzialnym nawet to, co mamy dosłownie przed samym nosem. Podziwiając podniebne panoramy, mało kto zauważa maleńką dziurkę, która znajduje się w dolnej części okien instalowanych w samolotach rejsowych. Często mówi się o tym, że wnętrze statków powietrznych musi być szczelne, więc dlaczego konstruktorzy umyślnie umieszczają w nim kilkadziesiąt niewielkich otworów?

Jak wielu zdążyło się już domyśleć, ma to związek z różnicą ciśnień panujących wewnątrz kabiny i na zewnątrz samolotu. Na wysokości przelotowej, która dla większości samolotów pasażerskich wynosi od 10 do 12 tys. metrów, powietrze jest tak rozrzedzone, że ludzki organizm nie jest w stanie pobierać z niego wystarczającej ilości tlenu. Gdyby doszło do nagłego rozhermetyzowania (rozszczelnienia) kabiny, człowiek straciłby przytomność w ciągu 30-60 sekund.

Choć takie sytuacje zdarzają się niezmiernie rzadko, przed każdym lotem personel pokładowy przygotowuje pasażerów na taką ewentualność. W momencie nagłego spadku ciśnienia z sufitu opadają maski tlenowe, które zapewniają zapas powietrza na przynajmniej 10 minut normalnego oddychania.

Zdjęcie Awaryjny system tlenowy na pokładzie samolotu. Tlen, który dostarcza powstaje w wyniku reakcji chemicznej chloranu sodu, nadtlenku baru i nadchloranu potasu. / DemonDays64 / Wikimedia

Jeżeli maszyna jest sprawna, pilot ma aż nadto czasu, żeby obniżyć pułap lotu do wysokości, na których człowiek jest w stanie pobierać tlen bez dodatkowej aparatury.

Przejdźmy do konkretów, jak dokładnie działa otwór w szybie samolotu?

Bleed hole — czym krwawi samolot, żebyśmy my nie musieli?

Kiedy usiądziemy już na swoim miejscu i przyjrzymy się oknu z bliska, zauważymy, że w rzeczywistości składa się ono z 3 warstw: zewnętrznej, środkowej i wewnętrznej — tej, której możemy dotknąć. To ona czasami służy także, jako niezbyt wygodna poduszka podczas podniebnej drzemki.

Wysokie ciśnienie w kabinie napiera na ściany samolotu, a okna są ich najbardziej wrażliwym punktem. Właśnie dlatego muszą być odpowiednio zabezpieczone. Warstwa zewnętrzna i środkowa są zamocowane na tej samej ramie i to właśnie pomiędzy nimi znajduje się otwór. Właśnie przez te niepozorne dziurki na zewnątrz wydostaje się nadmiar powietrza, który w innym razie mógłby doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji samolotu — pęknięcia szyb, rozbicia okien i nagłej dekompresji kabiny.

Jeżeli w wyniku zmęczenia materiału czy zderzenia w locie dojdzie do pęknięcia warstwy zewnętrznej jej rolę przejmuje środkowa. To swego rodzaju podwójny system zabezpieczeń.

Co z warstwą wewnętrzną? Jakim cudem powietrze wydostaje się przez otwory, skoro od pasażerów dzieli je jeszcze jedna warstwa szkła akrylowego? To proste — przez nieszczelności między ramką a ścianami kabiny. W rzeczywistości wewnętrzna szyba służy jako osłona przed uszkodzeniem kolejnych warstw przez pasażerów i nie jest montowana w szczególnym rygorze wymagającej idealnej szczelności.

Można powiedzieć, że dwie zewnętrzne warstwy chronią nas, z kolei wewnętrzna chroni je przed nami.

Oprócz funkcji krytycznej z punktu widzenia bezpieczeństwa, otwór w oknie samolotu zapewnia podróżnym wspaniałe widoki. Gdyby para wodna nie miała jak wydostać się na zewnątrz podczas wznoszenia, szyby momentalnie by zaparowały, a chwilę później zamarzły. Na wysokości przelotowej temperatura powietrza spada do nawet -70 stopni.

