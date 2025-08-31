Wraca Awantura o kasę. Nowy sezon poprzedzi odcinek specjalny!

"Awantura o kasę" to jeden z tych teleturniejów, które trudno oglądać, zachowując kamienną twarz - emocje zawsze biorą górę! Pełna napięcia licytacja, rywalizacja do ostatnich sekund, zróżnicowane, czasem zaskakujące pytania i nieprzewidywalne zwroty akcji sprawiły, że program już lata temu stał się hitem, a odkąd kultowa produkcja prowadzona przez Krzysztofa Ibisza wróciła na antenę Polsatu, widzowie znów kibicują swoim faworytom jak na meczu!

Teraz wielkimi krokami nadchodzi kolejny sezon "Awantury o kasę", a tuż przed jego startem fani teleturnieju mogą liczyć na nie lada gratkę - na antenie Polsatu pojawi się bowiem odcinek specjalny programu. Co tam będzie się działo? Znamy szczegóły!

Astronomia, matematyka, przysłowia... Jak uczestnicy poradzą sobie z pytaniami?

Czego można się spodziewać po odcinku? Tak jak Interia Geekweek żongluje tematami ze świata nauki, oferując szereg ciekawych informacji, tak i objęty patronatem serwisu teleturniej "Awantura o kasę" stanowi świetną rozrywkę dla wszystkich pasjonatów. Pytania losowane spośród 28 kategorii, takich jak astronomia, geografia, historia, czy technologie, potrafią nieźle zaskoczyć! Oglądając, można się nie tylko dobrze bawić, ale i sprawdzać oraz pogłębiać swoją wiedzę. W odcinku specjalnym widzowie dowiedzą się między innymi, co powiedział cesarz Wespazjan w związku z wymyślonym przez siebie podatkiem, kto grał w kultowej "Szklanej Pułapce", a także czym jest dziwny przedmiot z kategorii "Co to jest?" i... "czy da się to wypić?".

Gwiazdy Polsatu w Awanturze o kasę! Zobacz galerię

Odcinek specjalny Awantury o kasę. W jakie dni leci kultowy teleturniej?

Poza emocjami związanymi z licytacją i burzą mózgów dotyczącą pytań, widzowie poznają też nieco ciekawostek na temat osób znanych z produkcji emitowanych na Polsacie. Czym się zajmowali w przeszłości prowadzący i uczestnicy, jakie mają pasje i jak to się stało, że pojawili się w teleturnieju? Nie zabraknie chwil pełnych napięcia, humoru i nuty nostalgii! Na fanów "Awantury o kasę" już na początku odcinka czeka też wielka niespodzianka, gdyż... doszło do pewnej "pomyłki" związanej z prowadzącym kultowy program. Jakiej? To trzeba zobaczyć!

Czy będzie va banque? Kto przejmie pulę? Czy Mistrzowie zostaną pokonani? Odcinek specjalny teleturnieju pojawi się w Polsacie już w niedzielę 31 sierpnia o godz. 17:30. Nowy sezon "Awantury o kasę" rusza od 6 września, a kolejne odcinki będzie można oglądać w każdą sobotę i niedzielę o 17:30.

Maciej Rock o kulisach programu "Must Be The Music". Czego możemy spodziewać się po nowej edycji? interia INTERIA.PL