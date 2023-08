Jeden z najbardziej luksusowych jachtów świata - należący do rodziny Kulczyków Phoenix 2 - czeka na swojego nowego właściciela. Firma Edmiston zajmująca się wynajmowaniem luksusowych jachtów nazywa go na swojej stronie internetowej "szczytem bogactwa na wodzie". Został zbudowany w słynnej stoczni Lürssen na zlecenie Jana Kulczyka, który odebrał go w 2010 roku. Podobno miał być prezentem, który jeden z najbogatszych Polaków postanowił sobie zrobić na swoje 60-te urodziny.

Po śmierci polskiego miliardera w 2015 roku jacht stał się własnością jego syna Sebastiana Kulczyka, który rok temu wystawił go na sprzedaż. Cena Phoenixa 2 to blisko 125 milionów dolarów, ale na razie nie znalazł chętnych nabywców. Jednostka jest w stanie idealnym - w 2019 roku została odnowiona i wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia nawigacyjne. Nowy nabywca jachtu Kulczyków może być pewien, że kupi jeden z najbardziej luksusowych jachtów świata.

Pływający pałac dla miliarderów

Jacht Phoenix 2 ma 90 metrów długości i 14 metrów szerokości. Zaprojektowała go słynna brytyjska firma Winch Design, a jego wnętrza miały swoim wystrojem nawiązywać do stylu Art Deco i Nowego Jorku lat 30-tych. Swoją nazwę Phenix 2 zawdzięcza wyrzeźbionemu posągowi greckiego feniksa, który znajduje się na dziobie statku.

Zdjęcie W 2019 Phoenix 2 został całkowicie odnowiony. Jego stan jest idealny. / East News

Jacht posiada siedem kabin dla 12 pasażerów. Największy apartament jest dwupoziomowy i posiada łazienkę z prywatnym jacuzzi. Phenix 2 obsługuje 28-osobowa załoga, w skład której wchodzą m.in. pokojówki, trenerzy fitness i masażyści. Do dyspozycji gości jest ogród zimowy, kilka basenów, gabinet SPA, sauna, siłownia, jacuzzi i salon piękności. Jacht rodziny Kulczyków ma także dwa kina, z których jedno jest wewnątrz jachtu, a drugie na zewnętrznym pokładzie.

Na gości czeka wiele atrakcji, w tym skutery wodne, deski do windsurfingu, kajaki, sprzęt do wędkowania i nurkowania, a także wiele innych "zabawek", które w każdej chwili są do dyspozycji gości.

Jacht Phoenix 2 przez ostatnich kilka lat można było wynajmować za bajeczną sumę miliona dolarów tygodniowo. Najbogatsi ludzie świata wypływali nim najczęściej w rejsy po Karaibach czy Morzu Śródziemnym. Pierwszy właściciel, czyli polski miliarder Jan Kulczyk miał podobno zapłacić za niego w 2010 ok. 120 milionów euro. Biorąc pod uwagę stan jachtu i jego obecne wyposażenie, aktualna cena sprzedaży wynosząca 125 milionów euro nie wydaje się być zbyt wygórowana.

