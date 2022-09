Jak wygląda polska rodzina w telewizji? KRRiT to sprawdzi

KRRiT w czerwcu tego roku pytała o szacunkową wartość monitoringu modeli rodziny, jakie widzimy w polskich filmach oraz serialach. Jak powiedziała rzeczniczka prasowa rady, Teresa Brykczyńska, tego typu badanie dojdzie do skutku. Wykonawca został wybrany bez przetargu. Przeprowadzeniem badania zajmie się Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i to nie bez powodu, ponieważ co ciekawe, nie jest to pierwszy raz, kiedy ten właśnie uniwersytet dokonuje podobnej analizy. W 2020 roku Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika umieściło na swojej stronie internetowej publikację pt. "Stereotypowe czy nietypowe? Wizerunek kobiet w polskich serialach - sposób prezentacji, obecność, konteksty", której współwydawcą jest KRRiT oraz UMK w Toruniu.

Pod lupę mają iść wybrane seriale oraz filmy, emitowane w TVP, TVN oraz Polsacie. Wśród nich widzimy np. 10 odcinków seriali "Stulecie Winnych", "Leśniczówka" i "Na dobre i na złe" z TVP, film "Tylko mnie kochaj" i również 10 odcinków seriali "Na Wspólnej" oraz "Skazana" z TVN i film "Miłość nie słucha", a także seriale "Kowalscy kontra Kowalscy" i "Komisarz Mama" z Polsatu.

Co dokładnie zostanie zbadane?

Badacze skupią się na tym, jak często występują konkretne wątki tematyczne, wyszczególniając: wypoczynek i aktywność sportową, uczestnictwo w kulturze, pracę zawodową, kultywowanie tradycji rodzinnych (takich jak urodziny czy święta), uczestnictwo w życiu religijnym, zajmowanie się dziećmi i domem, czas spędzony w kontakcie z technologią (telefonem albo komputerem), konflikty, działalność społeczna oraz zakupy.

Istotny ma być też wymiar ilościowy przedstawiania nałogów, trudnych sytuacji, takich jak wypadki, choroby lub rozwody, a także uczucia, ze wzięciem pod uwagę scen dotyczących kultywowania relacji.

Zbadane ma być także to, jakie rodzaje rodzin są przedstawiane - pełne, niepełne, patchworkowe, bezdzietne, wielodzietne, jedno- czy wielopokoleniowe.

Co więcej, badacze zwrócą uwagę na częstotliwość występowania postaci kobiecych, męskich i dzieci, a także ich ekspozycja czynna oraz bierna, czyli ile procent czasu wypowiadają się, a ile milczą. Sprawdzone będzie również to, czy role poszczególnych płci oraz dzieci są pokazywane w sposób stereotypowy.

KRRiT zastrzega, że powyższej przedstawione kryteria nie są ostateczne i mogą zostać zmodyfikowane. Celem badania ma być wykazanie obecności różnych modeli rodziny i sposobów jej prezentacji w filmach i serialach emitowanych w telewizji. Uzyskane wyniki będą porównane z innymi krajami Unii Europejskiej.