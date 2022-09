Spis treści: 01 Co daje oszczędzanie energii?

02 Jak marnujemy prąd?

03 Jak obniżyć rachunki za prąd? Gdy zrobisz te rzeczy, opłaty będą niższe

Co daje oszczędzanie energii?

Ograniczenie zużycia prądu przynosi same korzyści dla naszego portfela. Choć to wytarty frazes, trudno nie brać go pod uwagę, szczególnie w perspektywie ogromnych podwyżek cen prądu. Według ekspertów w 2023 roku te mogą wzrosnąć nawet trzykrotnie. Co jeszcze daje nam oszczędzanie energii?

Przede wszystkim warto wiedzieć, że w naszym kraju wytwarzaniem energii zajmują się elektrownie i elektrociepłownie zasilane węglem. Jego wykorzystanie ma niebagatelny wpływ na środowisko i emisję CO2. To nie jedyny minus, bo przecież zasoby surowców kopalnych są ograniczone.

Oszczędzanie energii to w konsekwencji zdrowy wybór. Wykorzystanie paliw kopalnych to wzrost zachorowań ludzi na różnego rodzaju alergie, choroby skóry czy układu pokarmowego. Do tego, choć na poziomie jednostkowym niewielki, oszczędzanie energii to mały, ale znaczący udział w walce z globalnym ociepleniem.

Co daje oszczędzanie energii? Warto mieć na uwadze obecny kryzys energetyczny, wywołany przez Rosję. Oszczędzanie energii gwarantuje stabilność systemu energetycznego w niepewnych czasach. Rosja celowo destabilizuje sytuację w zachodnich krajach, by te ugięły się pod energetycznym szantażem i przestały wspierać Ukrainę w walce z agresorem.

Jak marnujemy prąd?

Oszczędzanie energii to większa pewność jej dostaw w momencie, kiedy zapotrzebowanie na nią będzie największe. Trzeba więc zmienić swoje przyzwyczajenia i liczyć każdą megawatogodzinę, za co podziękujemy sobie w przyszłości. Jak marnujemy prąd? Lista naszych przewinień jest długa:



włączone światła w miejscach, których nie przebywamy;

ogrzewanie pustych pomieszczeń;

pozostawianie podłączonych urządzeń w trybie stand-by (zainwestuj w listwę przepięciową);

korzystanie ze starych, energochłonnych sprzętów (najwyższa klasa A+++ to aż 40% oszczędności energii względem klasy A);

włączone grzejniki podczas wietrzenia domu (zimne powietrze zmusza do mocniejszego nagrzewania się urządzenia);

włączony bojler, gdy nie potrzebujemy ciepłej wody (warto pomyśleć o specjalnym sterowniku);

otwieranie piekarnika podczas pieczenia (piekarnik musi wytworzyć ciepło, które uciekło);

ustawienie lodówki obok źródła ciepła.

Jak jeszcze marnujemy energię? Nie bez znaczenia są, wydawałoby się, banalne rzeczy, jak prasowanie małej ilości ubrań. Lepiej włączyć żelazko raz na dłużej, niż kilka razy w tygodniu, przez co urządzenie pobiera spore ilości energii. Kolejny grzech to włączanie pralki lub zmywarki, które nie są pełne.

Jak marnujemy prąd? Kolejne przykłady mogą wydawać się błahe, ale mają gigantyczne znaczenie. To chociażby gotowanie potrwa bez przykrywania czy włączanie czajnika wypełnionego po brzegi wodą, której nie wykorzystamy od razu. Kolejny błąd to oświetlanie zewnętrze domu bez wykorzystania czujnika ruchu.

Jak obniżyć rachunki za prąd? Gdy zrobisz te rzeczy, opłaty będą niższe

Obniżyć rachunki za prąd można przede wszystkim minimalizując jego wykorzystanie. Brzmi banalnie i tuzinkowo, jednak wystarczy dobrze wykorzystać światło dzienne. To wymaga pewnej inwencji i być może zmiany aranżacji wnętrza. Warto pozbyć się grubych, zacieniających zasłon na rzecz rolet rzymskich.

Dzięki temu możesz kontrolować ilość światła, która wpada do mieszkania. Pozbycie się grubych zasłon ma znaczenie również w momencie, kiedy te zasłaniają grzejniki. W ten sposób zakłócony zostaje prawidłowy przepływ ciepła w pokoju. Postaraj się planować prace tak, aby w pierwszej części dnia wykorzystać naturalne światło.

Każda zaoszczędzona megawatogodzina to zysk dla portfela i strata dla rosyjskiego agresora. Co jeszcze można zrobić, aby obniżyć rachunki za prąd? Sprawdź swoją taryfę. Czasy monopolu dawno minęły, dlatego warto rozeznać się, czy zmiana operatora nie wyjdzie nam na dobre. Warto porównać oferty i wybrać najkorzystniejszą.

Można także zastanowić się nad zmianą taryfy na nocną i weekendową. W zależności od regionu kraju obowiązuje od 13.00 do 15.00 i od 22.00 do 6.00 rano. Pranie, zmywanie czy gotowanie w tej taryfie to często niższe rachunki za prąd o połowę.

