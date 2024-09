Kim są bohaterowie nowego programu "Siły Specjalne Polska"?

Spis treści: 01 Wojciech "Zachar" Zacharków - Szef instruktorów

02 Marek "Włóczykij" Stan

03 Piotr "Soyers" Soyka

04 Piotr "Gniady" Hajkowski

3 września na antenie Polsatu miała miejsce premiera nowego programu "Siły Specjalne Polska". To propozycja dla widzów o mocnych nerwach! Osiemnastu rekrutów zostanie poddanych wyzwaniom, opartym na prawdziwych treningach sił specjalnych. Wyzwania rzuci im czterech byłych żołnierzy elitarnych jednostek specjalnych. Instruktorzy mieli naprawdę mocne wejście na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu! Kim są?

Wojciech "Zachar" Zacharków - Szef instruktorów

Były szef selekcji do Jednostki Wojskowej AGAT. Odpowiedzialny za szkolenia specjalistyczne (snajper, medyk, pirotechnik, kierowca, dowódca sekcji, radiotelegrafista). Uczestnik misji bojowych w Iraku, Czadzie i Afganistanie. Odznaczony m.in. Krzyżem Zasługi za Dzielność oraz wyróżniony prestiżową nagrodą Polski Zbrojnej - BUZDYGAN. Prowadzi szkolenia strzeleckie, wysokościowe, kursy przetrwania, śmigłowcowe, szkolił kadry instruktorskie w narciarstwie i wspinaczce. Ci, którzy znają Zachara, mówią o nim: bezkompromisowy, uparty i konsekwentny. To typ sportowca, który nigdy nie idzie na skróty i zawsze daje z siebie wszystko. Mimo że już nie nosi munduru, to z wielkim zaangażowaniem promuje wojska specjalne. Przygotowuje młodzież do służby, zachęca ludzi do aktywnego trybu życia, a poprzez różne inicjatywy uczy szacunku do weteranów.

Reklama

Zdjęcie Wojciech "Zachar" Zacharków - Szef instruktorów / Polsat

Zachar kocha góry, sport i zdrowy tryb życia. Mimo, że jest już od kilku lat na emeryturze, to nie spoczywa na laurach - musi pozostawać w najwyższej formie, aby odpowiednio przygotowywać podopiecznych do selekcji - prowadzi szkolenia dla kandydatów do jednostek specjalnych.

Jak nikt inny motywuje ludzi do działania i pomaga w osiąganiu celu. Jego motto brzmi: ZNAJDŹ GRANICE SWOICH MOŻLIWOŚCI, POKONAJ JE A OSIĄGNIESZ WIĘCEJ NIŻ WYDAWAŁO CI SIĘ TO MOŻLIWE. Sam chętnie podejmuje ekstremalne wyzwania jak np. spędzenie 10 dni w górach, zimą, mając przy sobie jedynie nóż i krzesiwo.

Marek "Włóczykij" Stan

12 lat w jednostce wojskowej GROM. Dowódca sekcji w zespole bojowym, absolwent szkoły oficerskiej, uczestnik misji kontyngentu bojowego w Afganistanie. Ukończył specjalistyczne szkolenia strzeleckie, wysokogórskie, spadochronowe, oraz szkolenie SERE poziomu C (Survival, Evasion, Resistance, Escape).

Zdjęcie Marek „Włóczykij” Stan / Polsat

Po zakończeniu służby w Jednostce na stałe zamieszkał w Bieszczadach. Od początku "drugiego życia" poza GROMEM stara się edukować świat w temacie weteranów - o ich potencjale, potrzebach i problemach z jakimi się spotykają.

Prowadzi także autorskie szkolenia i kursy oparte o swoje pasje i doświadczenia praktyczne zdobyte i wypracowane przez wiele lat działań w różnych rejonach świata - od Skandynawii, przez Kirgistan, Gruzję i Bałkany po Afrykę. Wszystkie szkolenia mają wspólne cechy: bezpieczeństwo, świadomość siebie, przekraczanie granic i wychodzenie ze stref komfortu. Ciągła praca z ludźmi nakręca Marka do działania - jest szczęśliwy, bo realizuje pasję pracą. Chętnie pracuje z młodzieżą, która wg niego bardzo potrzebuje silnych wzorców osobowych. Marek motywuje podopiecznych do osiągania sukcesów, bo wierzy że w młodych warto inwestować każdy czas.

Piotr "Soyers" Soyka

Ponad 21 lat służby w oddziałach KOMANDOSÓW. Dziesięć razy był w Afganistanie, gdzie spędził w sumie pięć lat. Na misjach wziął udział w ponad 200 operacjach specjalnych najwyższego ryzyka. Brał udział w operacji odbijania zakładników w 2017 roku w Afganistanie. Mentor i instruktor odpowiedzialny za przygotowanie chorwackich sił specjalnych do prowadzenia operacji specjalnych w Afganistanie.

Zdjęcie Piotr „Soyers” Soyka / Polsat

Płetwonurek bojowy, skoczek spadochronowy, JTAC, instruktor strzelania oraz taktyki. Za swoją służbę wielokrotnie odznaczany, m.in. wyróżniony prestiżową nagrodą Polski Zbrojnej - BUZDYGAN oraz Krzyżem Wojskowym z Mieczami. Prywatnie lubi wędrówki górskie. Jego pasją jest historia, głównie II WŚ oraz czasy polskiej husarii. Trafił nawet na okładkę książki o husarii autorstwa Radosława Sikory. Trenował też szablę pod okiem Sieniawskich. Soyers zasłyną jako twórca nowej wersji tzw. rogatywki polowej - czyli polowego nakrycia głowy, które obecnie noszą żołnierze wojsk obrony terytorialnej.

Obecnie prowadzi szkolenia z posługiwania się bronią.

Piotr "Gniady" Hajkowski

Zdjęcie Piotr „Gniady” Hajkowski / Polsat

Szesnaście lat służby w jednostkach specjalnych. Ma na koncie wiele misji zagranicznych, które odbywał głównie w rejonie Zatoki Perskiej. Zapoczątkował i prowadził selekcję FORMOZY - prestiżowej jednostki wojskowej płetwonurków bojowych, będącej pododdziałem Wojsk Specjalnych.

Wcześniej komandos JWK Lubliniec. Brał udział w operacjach oddziałów specjalnych na Bliskim Wschodzie, Iraku i Afganistanie.

Od 2014 roku prywatny kontraktor w Libii, Libanie, Syrii i Ukrainie. Mistrz Polski w nurkowaniu na azymut. Piotr w selekcji do FORMOZY odpowiadał głównie za ćwiczenia wodne, podczas których sprawdzał nie tylko przygotowanie fizyczne rekrutów, ale także determinację, odporność na stres, umiejętność trzeźwego myślenia i szybkiego podejmowania decyzji oraz inteligencję. Wg Piotra to właśnie głowa jest w tym wszystkim najważniejsza.

Obecnie Piotr prowadzi agencję detektywistyczno-ochroniarską.