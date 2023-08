Klocki LEGO pomogą w nauce alfabetu Braille’a

Dla społeczności niewidomych alfabet Braille'a to nie tylko umiejętność czytania i pisania, to nasze wejście do niezależności i integracji z tym światem. Udostępnienie klocków LEGO Braille Bricks szerszej publiczności jest ogromnym krokiem naprzód, aby zapewnić, że więcej dzieci będzie chciało nauczyć się alfabetu

mówi Martine Abel-Williamson, prezes Światowego Związku Niewidomych.