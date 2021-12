O tym, że marihuana może powodować problemy z płodnością u mężczyzn, mówi się od jakiegoś czasu. Potwierdziło to kilka badań zrealizowanych na podstawie ankiet wśród osób regularnie palących marihuanę. Naukowcy postanowili jednak sprawdzić to w praktyce.

Najnowsze badanie ukazuje nam występowanie tego zaburzenia również u gryzoni, czyli również ssaków. W trakcie eksperymentów, sprawdzono wpływ dymu palonej marihuany czy inhalacji z wykorzystaniem waporyzatora na myszy. Trzeba tutaj podkreślić, że taka forma jest bardziej powszechną używaną przez ludzi.

W eksperymentach udział wzięło 30 gryzoni w wieku dorosłym. 15 z nich zostało wystawionych na oddziaływanie dymu konopi 3 razy dziennie przez 10 dni. Naukowcy tłumaczą, że to dość spora dawka, ale jest to często spotykane u wprawionych entuzjastów marihuany, a także szybciej pokaże jej wpływ na ludzi.

Zdjęcie Naukowcy biją na alarm, by uważać ze zbyt częstym paleniem marihuany / Wojciech Jargilo / East News

Po testach, uczeni pobrali nasienie od gryzoni z obu grup i poddali je analizie. Szybko okazało się, że u myszy, którym aplikowano marihuanę, ilość plemników spadła i były mniej ruchliwe w porównaniu z grupą kontrolną. Po miesiącu liczba plemników jeszcze mocno spadła.

Później połączono samców z grupy nastawionej na działanie marihuany z samicami, którym nigdy jej nie aplikowano. Powstałe w ten sposób męskie potomstwo wykazywało te same problemy, czyli obniżoną ilość plemników i ich ruchliwość. Naukowcy podali również, że wykryli defekty w DNA w komórkach biorących udział w produkcji plemników. Dopiero w trzecim pokoleniu problem znikł. To dowód, jak bardzo konopie mogą mieć degradujący wpływ na ludzkie DNA.

Uczeni z Washington State University sugerują, by mężczyźni zastanowili się nad tym, czy powinni palić marihuanę każdego dnia, bo to może mieć bardzo negatywne skutki na ich płodność, a jeśli będą już mieli dzieci, to ten fakt odciśnie się również na nich i na kolejnych pokoleniach. Innymi słowy, mogą na własne życzenie usunąć swoje cenne geny z globalnej puli.

Najnowsze badania pokazują, że ilość plemników u mężczyzn spadła w ostatnich dziesięcioleciach aż o 59 procent. To bardzo dużo. Naukowcy wskazują, że za taki fakt odpowiada bardzo wiele rzeczy, ale jedną z nich jest właśnie zbyt częste sięganie po konopie indyjskie.