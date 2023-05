Już 4 maja rozpocznie się matura 2023 .

Egzamin jest sporym wydarzeniem dla maturzystów. To także duży stres, więc nic dziwnego, że z roku na rok uczniowie próbują dowiedzieć się przed maturą, co znajdzie się w arkuszach.

Ubiegłe lata pokazały, że istnieje poważny problem w związku z działaniami niektórych dyrektorów, którzy... otwierali arkusze przed maturą, a pytania przekazywali uczniom. CKE postanowiło walczyć z tego typu działaniami. Sposób może być dla nas zaskakujący...

Matura 2023 i różne metody walki z przeciekami

W ramach akcji mającej na celu zapobiegnięcie przeciekom, przede wszystkim zwiększona zostanie liczba obserwatorów w szkołach. Będą też przeprowadzane wyrywkowe kontrole dyrektorów w formie rozmów wideo. Zanim egzaminy się rozpoczną, niektórzy zostaną poproszeni o połączenie z CKE i pokazanie nierozpakowanej paczki z arkuszami matur.

To nie wszystko. Kolejnym sposobem na walkę z przeciekami maturalnymi ma też być umieszczenie nadajników w kopertach z arkuszami. Gdy paczka z testami maturalnymi zostanie otwarta, CKE dostanie specjalny sygnał z taką informacją.

Nadajniki mają być wysłane do losowo wybranych szkół oraz takich, co do których komisja miała wątpliwości w ubiegłych latach. To rozwiązanie zastosowano przy maturze poprawkowej w sierpniu, w przypadku egzaminów maturalnych w maju będzie to pierwszy raz.

Jeżeli CKE dostanie informację o naruszeniu pakietu, skontaktuje się ze szkołą i poprosi o ukazanie stanu paczki. Każdy arkusz będzie też oczywiście specjalnie oklejony banderolami.

Zobacz też: Dyrektor CKE: W szkołach obserwatorzy, a w paczkach z arkuszami nadajniki

Jaka jest gwarancja skuteczności powyższych rozwiązań? Jak mówi dyrektor CKE w rozmowie z Interią, "nie można obiecać, że w tym roku nie będzie przecieków przed maturą". Warto też wspomnieć o tym, że w tym roku odbywa się matura w dwóch różnych formułach — 2023 i 2015. Arkusze zostały oznaczone między innymi elementami graficznymi, aby zapobiec pomyłkom.