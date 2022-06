Zabytkowa przeprawa mostowa ulokowane we wschodniej części Wrocławia łącząca ulicę Andrzeja Wajdy z ulicą Marii Curie-Skłodowskiej już wkrótce może zostać przeniesiona do świata Lego i trafić do sklepów na całym świecie za sprawą wyjątkowego projektu pewnego polskiego konstruktora.

Użytkownik o pseudonimie "Szczęśliwy prawnik Lego" udostępnił na stronie "Lego Ideas" niezwykły projekt prawdziwej perełki architektonicznej - Mostu Zwierzynieckiego we Wrocławiu.

Całość składa się z aż 2991 części, które tworzą konstrukcję o długości nieco ponad 102 centymetrów, 34 centymetrów wysokości oraz 32 centymetrów szerokości. Stopień odzwierciedlenia oryginału robi spore wrażenie.

Reklama

Aby projekt trafił do sklepów musi zdobyć co najmniej 10 tysięcy głosów internautów, a następnie przejść kontrolę przeprowadzoną przez eksperta Lego. Obecnie podbił on serca 2060 osób.

Most Zwierzyniecki we Wrocławiu

Pierwotny, drewniany most powstał w połowie XVII wieku. W 1704 roku podczas epidemii dżumy znajdował się na nim punkt kontroli przepustek umożliwiających dostęp do miasta, dzięki czemu konstrukcja zyskała przydomek "most przepustkowy".

W 1897 ukończono nową, stalową konstrukcję, którą możemy podziwiać do dziś. Wówczas postawiono na niej pamiątkową tabliczkę z napisem w języku niemieckim "Drewniany spoczywałem przez stulecia nad leniwymi wodami. Teraz z żelaza i kamienia zdobię żeglowny szlak". Ostatecznie wspomnianą inskrypcję zlikwidowano w 1945 roku.