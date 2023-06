Może unosić się na wodzie. Niezwykły bambusowy dom w Wietnamie

Dom wykonany przez H&P Architects wykonany jest z rdzenia bambusowego łączonego na zatrzaski i wiązania. Jego pokrycie oraz ścianki działowe wykonane są z lekkich materiałów, takich jak sprasowane arkusze bambusowe czy liście, choć można wykorzystywać także blachę falistą. Grupą docelową są mieszkańcy Wietnamu, których życie toczy się wokół obszarów wodnych.



O niezwykłym wyglądzie tego dość prostego domu świadczą... drzwi. Systemy drzwi, które można elastycznie otwierać i zamykać, sprawia, że dom jest wystarczająco wytrzymały na niesprzyjające warunki pogodowe, jednocześnie tworząc typową tożsamość — "jak kwiaty pośród pływających wód".

Jak wskazuje sama nazwa Floating Bamboo House (inaczej FB House), czyli "unoszący się bambusowy dom", może pływać po wodzie dzięki plastikowym bębnom znajdującym się pod podłogą domu. Znajduje się tam również zbiornik słodkiej wody oraz szambo.

Pływający bambusowy dom może zamienić się w całą wioskę

Konstrukcja na planie kwadratu o boku 6 metrów pomyślana jest jako system modułowy, który można rozszerzyć, zwiększając powierzchnię użytkową. Jeśli dodatkowo usuniemy panele z piętra, dom staje się znacznie bardziej przestronny i może funkcjonować nawet jako klasa czy biblioteka. Z kolei dzięki możliwości łączenia modułów może powstać całe pływające osiedle lub wioska, z placami zabaw, uprawami warzyw, a nawet obszarami hodowli ryb.

― Wietnam jest jednym z krajów najbardziej dotkniętych zmianami klimatu. Zgodnie z prognozami 47 procent obszaru delty Mekongu i 13 procent obszaru delty Rzeki Czerwonej zostanie zatopionych przez podniesienie się poziomu morza o 1 metr, co bezpośrednio wpłynie na 20 do 30 milionów ludzi. W tym kontekście uważa się, że FB House jak najszybciej zapewni użyteczną alternatywę dla milionów ubogich gospodarstw domowych, samodzielnie stworzy stabilne i bezpieczne miejsce zamieszkania oraz dostosuje się do najgorszego scenariusza reagowania na zmiany klimatu ― podsumowują architekci.

