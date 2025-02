Na obiad do Zakopanego śmigłowcem. "Kto bogatemu zabroni".

Restauracja Giewont z Kościeliska to prestiżowy lokal, który w zeszłym roku dołączył do wąskiego grona. Miejsce to trafiło na prestiżową listę przewodnika Michelin. Oczywiście to sprawia, że restauracja zaczęła cieszyć się większym powodzeniem. Do tego stopnia, że ludzie przylatują tam na obiad nawet własnymi śmigłowcami!