Jak jednak wynika z nowej edycji indeksu Worldwide Cost of Living, corocznie od ponad 30 lat publikowanego przez Economist Intelligence Unit (EIU), jedno z miast dominuje w tym niechlubnym zestawieniu, po raz pierwszy trafiając na jego szczyt. A mowa o izraelskim Tel Awiwie, awansującym z miejsca 5. i detronizującym ubiegłorocznego zwycięzcę, a mianowicie Paryż, który obecnie remisuje na drugiej pozycji z Singapurem.



Skąd ten nagły zwrot akcji? EIU sugeruje, że chodzi o znaczne podwyżki cen towarów spożywczych i transportu, a także umacniającą się pozycję lokalnego szekla względem dolara. Co warto podkreślić, w zestawieniu uwzględniono 173 miasta z całego świata, czyli o 40 więcej niż w ubiegłym roku i porównano ceny ponad 200 produktów i usług, z których korzystamy każdego dnia.



Za punkt odniesienia służą ceny z Nowego Jorku, ale jak się okazuje to miasta z walutami silniejszymi od dolara, np. zachodnioeuropejskie, przodują pod względem kosztów życia, choć w zestawieniu nie brakuje oczywiście miast amerykańskich i rozwiniętych miast azjatyckich (najtańsze miasta to zaś te na Środkowym Wschodzie, w Afryce i mniej rozwiniętych częściach Azji).



Jak podaje EIU, ceny dóbr i usług ujętych w raporcie są średnio 3,5% wyższe niż w ubiegłym roku, podczas gdy w roku poprzedzającym wzrost ten wynosił 1,9%. Wynikać ma to głównie z problemów w globalnym łańcuchu dostaw, wywołanych pandemią i społecznymi ograniczeniami, wpływającymi na produkcję i handel międzynarodowy. I wydaje się, że w obliczu kolejnego wariantu wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzanych właśnie restrykcji, problem ten zostanie z nami na dłużej.

Zdjęcie Najdroższe miasta świata 2021 - Paryż zostaje zdetronizowany / 123RF/PICSEL

Największy indywidualny wzrost cen to 21% w przypadku paliwa bezołowiowego, ale duże podwyżki objęły również rekreację, tytoń i kategorie związane z higieną osobistą. Jeśli chodzi o największy awans w rankingu, to zanotował go Teheran, który przeskoczył w ciągu roku aż 50 miejsc, z 79. na 29. pozycję, co może wynikać z ponownego nałożenia na Iran sankcji ze strony Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony mamy Rzym, który zanotował największy spadek, czyli z 32. na 48. miejsce i jest obecnie znacznie tańszy niż przed rokiem.



Zanim przejdziemy do listy najdroższych miast do życia w 2021 roku, informacje z drugiego końca zestawienia, czyli najtańsze miasta - Damaszek (Syria), Trypolis (Libia) i Taszkient (Uzbekistan).

Lista 10 najdroższych miast do życia

1. Tel Aviv

2. Paryż

2. Singapur

4. Zurych

5. Hong Kong

6. Nowy Jork

7. Genewa

8. Kopenhaga

9. Los Angeles

10. Osaka