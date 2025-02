Liczba użytkowników tego typu aplikacji ciągle rośnie i kiedy w 2022 r. z serwisów randkowych korzystało ponad 366 milionów użytkowników na świecie, szacunki mówią o nawet 440 mln do 2027 roku. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, badania przeprowadzone w 2024 roku pokazały, że z aplikacji randkowych korzysta ok. 4 proc. populacji na całym świecie, a prognozy wskazują, że wartość rynku tych usług do 2030 r. będzie rosła o ponad 7 proc. rocznie! I Polacy nie są tu żadnym wyjątkiem, bo coraz częściej miłości szukamy właśnie w ten sposób, a jakie aplikacje wybieramy najczęściej?