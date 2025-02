Romantyczne oszustwo w Walentynki. Stracone pieniądze i złamane serce

Ludzie coraz częściej szukają miłości w internecie. Nie tylko w walentynki, ale przez cały rok. To jednak stwarza pewne zagrożenia i pole do popisu dla oszustów, którzy w ten sposób szukają kolejnych ofiar. Na sile przybiera zjawisko o nazwie romance scams. Randkować w sieci można, ale trzeba robić to z głową.