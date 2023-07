Jak czytamy na łamach BBC, u wybrzeży Włoch znaleziono wrak rzymskiego statku sprzed 2000 lat. Odnaleziono go w porcie Civitaveccia, około 80 kilometrów na północny zachód od centrum Rzymu, na piaszczystym dnie morskim 160 metrów poniżej poziomu morza. Ma on pochodzić z I lub II wieku p.n.e. Jego długość szacuje się na ponad 20 metrów.

Wrak nie jest pusty — znaleziono na nim rzymskie naczynia ceramiczne, właściwie amfory, które zazwyczaj służyły do transportu towarów, takich jak oliwa, wino czy sos rybny. Czy właśnie do takich celów używano jej na rzeczonym statku? Nie wiadomo. Co istotne, to że odnaleziona ceramika jest praktycznie w stanie nienaruszonym.

To wyjątkowe odkrycie jest istotnym przykładem wraku rzymskiego statku, który stawił czoła niebezpieczeństwom morskim, próbując dotrzeć do wybrzeża. Jest też świadectwem dawnych morskich szlaków handlowych mówią karabinierzy.

Jak zatem wrak został znaleziony? Jak mówi karabinierzy z oddziału ds. sztuki, który jest odpowiedzialny za ochronę dziedzictwa kulturowego Włoch, relikt odnaleziono i sfilmowano przy pomocy zdalnie sterowanego robota. Nie sprecyzowano, czy eksperci mają teraz zamiar odzyskać jego ładunek czy sam wrak z dna morza.