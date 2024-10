Nowy król na Żelaznym Tronie. Zapłacił 1,5 mln dolarów

Czy jest coś bardziej ikonicznego dla serii Gra o tron niż Żelazny Tron? Nie i potwierdziło to wydarzenie zorganizowane przez Heritage Auctions w Dallas, podczas którego replika filmowego rekwizytu osiągnęła zawrotną cenę 1,49 mln USD. Bitwa o ten symbol władzy trwała sześć minut i była bardzo zacięta, chociaż zamiast metalu stopionego smoczym oddechem, zwycięzca dostanie jedynie stopiony plastik, a konkretniej odlew wykonany na podstawie oryginalnej wersji z serialu, wykończony metaliczną farbą oraz zdobieniami z kamieni szlachetnych.

Rekordowa aukcja rekwizytów

Był to niewątpliwie najdroższy zakup, ale zaledwie jeden z wielu, bo Heritage Auctions poinformowało, że wydarzenie przyniosło łącznie aż 21,1 miliona dolarów zysku, co czyni je drugą najbardziej dochodową aukcją rozrywkową w historii tego domu aukcyjnego (pierwsze miejsce wciąż należy do licytacji z 2011 roku, podczas której sprzedawano przedmioty należące do Debbie Reynolds). Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się też broń i kostiumy, które nosili kluczowi bohaterowie serialu, tj. pancerz Gregora "Góry" Clegane'a, zestaw z Nocnej Straży noszony przez Jona Snowa oraz pełna zbroja Jaimego Lannistera.

To niezwykłe skarby wykonane przez nagrodzonych Emmy projektantów kostiumów i twórców rekwizytów, którzy niestrudzenie pracowali nad adaptacją wspaniałych powieści George’a R.R. Martina. Ludzie chcieli mieć kawałek magii „Gry o tron” powiedział wiceprezes wykonawczy Heritage, Joe Maddalena.