W Warszawie powstał nowy park linearny, który wprowadził więcej zieleni na teren Miasteczka Wilanów. Po ostatnich oględzinach efektów długotrwałych prac i testach oświetlenia oddano go oficjalnie do użytku.

Parki linearne wyróżniają się wydłużonym kształtem i umiejscowieniem powiązanym z formą innych elementów, którym towarzyszą. Prowadzone są one np. pomiędzy lub wzdłuż kanałów, murów, torów czy ulic. W którym miejscu Miasteczka Wilanów założono park i jak prezentuje się układ przypominający łańcuch DNA?

Nowy park na warszawskim Wilanowie. Ma ciekawy układ

Wilanów to różnorodna pod wieloma względami dzielnica Warszawy. Rozciąga się na obszarze zróżnicowanym krajobrazowo, architektonicznie i kulturowo. Współczesny Wilanów to także jedna z najszybciej i najprężniej rozwijających się dzielnic Warszawy, gdzie docelowo mieszkać ma ponad 100 tysięcy mieszkańców - obecnie jest to ponad 50 tys.

Reklama

Aby ludność miała ochotę przenosić się na teren Wilanowa, a także, by obecnie mieszkająca tam społeczność chciała w tym miejscu pozostać, opracowywane są różne nowe inwestycje. Wśród nich pojawił się pomysł zazielenienia terenu Osi Królewskiej w Miasteczku Wilanów. W ten sposób w miejscu zapuszczonego trawnika między ulicami powstał nietuzinkowy park, który przypomina łańcuch DNA. Na niewielkiej przestrzeni wykonano szereg przebudowań i ulepszeń, aby okoliczni mieszkańcy i odwiedzający mogli cieszyć się relaksem na świeżym powietrzu.

Zdjęcie Podświetlenie parku podkreśla interesujący układ sadzawek i alejek. / Ludwik Rakowski / Facebook

Zdjęcie Burmistrz Dzielnicy Wilanów, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski pokazał w mediach społecznościowych ujęcia parku wykonane z powietrza. / Ludwik Rakowski / Facebook

Park linearny w Warszawie. Miasteczko Wilanów z nowym miejscem rekreacji

Park linearny na Osi Królewskiej w dzielnicy Wilanów został już oficjalnie otwarty. Do użytku oddano alejki, sadzawki z pomostami, a także sześć różnorodnych przestrzeni z elementami małej architektury. W ich skład wchodzą między innymi plac seniorów z ogrodem różanym, plac gier, plac spotkań sąsiedzkich, czy przestrzeń coworkingowa. Nie zabrakło placu dla młodzieży oraz dzieci.

Przy ulicach zasadzono aż 109 nowych drzew, jak również 1500 krzewów oraz bylin. W miejscu zaniedbanego trawnika powstało w ten sposób atrakcyjne miejsce rekreacji. W nocy obszar jest urokliwie podświetlony. Szczególnie interesująco założenie prezentuje się z lotu ptaka, jednak nawet podczas spaceru widać nietuzinkowy kształt, formę przypominającą skręcony łańcuch DNA.

Wilanów się rozwija. Atrakcyjne miejsce na spacer dla każdego

Do tej pory w miejscu nowego parku była pusta przestrzeń, miejscami porośnięta trawą, ludzie wyprowadzali tam psy. Z czasem przeniesiono tam pomnik Jana III Sobieskiego. Obszar między jezdniami Osi Królewskiej, długi na ok. 200 metrów i szeroki na prawie 30 metrów, postanowiono zaadaptować dla potrzeb mieszkańców. Przeplatające się alejki, pergole i placyki znacząco odmieniły okolicę. Zazielenienie terenu i dostosowanie go do celów rekreacji to jedna z wielu inwestycji w dzielnicy Wilanów. Park zaprojektowany został przez architektów z pracowni XY Studio. Inwestycja to koszt 3,7 mln zł, sfinansowano ją z budżetu dzielnicy Wilanów. Wykonawcą została firma Baobab Brandys.

Dzielnicę Wilanów może zwiedzić każdy, teren ten to nie tylko osiedla mieszkaniowe i założenia realizowane pod mieszkańców, jest to też bardzo atrakcyjny turystycznie obszar. Znajdują się tu rezerwaty, historyczne elementy urbanistyczne, takie jak np. zespół pałacowo-parkowy i pałac w Wilanowie. To także obszary chronionego krajobrazu, a ponadto w rejonie Wilanowa znajdują się pozostałości osadnictwa holenderskiego.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!