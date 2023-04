Koronacja brytyjskiego monarchy Karola III zbliża się wielkimi krokami. Z okazji uroczystości, która ma odbyć się na początku maja, marka cukiernicza Celebrations wykonała naturalnej wielkości królewskie popiersie o wadze 23 kilogramów.

Wiele godzin pracy, ale efekt zachwyca

Zespół składający się z cukierników (mistrzów czekolady) i rzeźbiarzy, przewodzony przez mistrzynię czekolady Jennifer Lindsey-Clarke poświęcił na wykonanie dzieła 130 godzin w ciągu czterech tygodni.

Do jego wykonania zużyto ponad 17 litrów czekolady, co odpowiada dokładnie 1875 standardowym pojedynczym czekoladkom, które oferuje cukiernia.

Reklama

Choć na pierwszy rzut oka czekoladowe popiersie wygląda na czystą mleczną czekoladę, to do jego ozdoby użyto dodatkowych elementów o smaku dobrze znanych batonów. Do wykonania naramienników użyto czekoladek Twix, Milky Way, Galaxy i Bounty. Kołnierz wykonano z cukierków czekoladowych Maltesers Teasers.

Do stworzenia medali użyto czekolady Celebrations, w tym Snickersów.

Zespół przestudiował godziny materiału filmowego Króla, aby uchwycić jego prawdziwe podobieństwo, a podobieństwo jest niesamowite. powiedziała w komunikacie Emily Owen, starszy menedżer marki w Celebrations

Dodała też, że zespół jest zachwycony ostatecznym wyglądem.

Czekoladowe popiersie zostanie wystawione w południowo-wschodnim angielskim mieście Slough w Mars Wrigley UK HQ, siedzibie firmy Mars, która jest właścicielem marki Celebrations. Popiersie robi wrażenie. Szkoda, że nie będzie prezentem dla brytyjskiego monarchy.

Koronacja króla Karola III odbędzie się 6 maja w londyńskim Opactwie Westminsterskim.