To miejsce dalekie od luksusu. Baryt - istniejąca już wojskowa baza, została specjalnie dostosowana tak, by 18 rekrutów mogło w niej spędzić kilka dni w trakcie najpoważniejszego w ich życiu kursu. Co ochotnicy zastali na miejscu?

Poznaj bazę, w której zamieszkali rekruci programu

Dziewięć kobiet i dziewięciu mężczyzn, grupa obcych sobie ludzi z różnych stron Polski przyjechała na Dolny Śląsk, by udowodnić sobie, że potrafią przekraczać własne granice. To tu właśnie czekały na nich zadania, o których nawet nie śnili, a miejsce, w którym zamieszkali spokojnym snom nie sprzyjało.

Zdjęcie Baza uczestników programu „Siły Specjalne Polska” / Polsat

Hangar, który był ich wspólną sypialną został wyposażony w 19 identycznych pryczy oraz skrzynie, które zastąpiły szafy. Na zewnątrz stanęły ich toalety, z niepełnymi drzwiami, a obok umywalnie. Co jeszcze okazało się niezbędne do przeżycia na terenie ich nowego domu? To pokazali dwaj mentorzy tego szczególnego kursu: Marek Stan "Włóczykij" i Wojciech Zacharków "Zachar".

Reklama

Zdjęcie Uczestnicy programu „Siły Specjalne Polska” nie mają co liczyć na luksusy / Polsat

Jak dzieci wpływają na emocje wojskowych podczas misji

Piotr "Soyers" Soyka - ponad 21 lat służby w oddziałach KOMANDOSÓW. Siedmiokrotnie był w Afganistanie, gdzie spędził w sumie cztery lata. Na misjach wziął udział w ponad 200 operacjach specjalnych najwyższego ryzyka. Brał udział w operacji odbijania zakładników w 2017 roku w Afganistanie. Mentor i instruktor odpowiedzialny za przygotowanie chorwackich sił specjalnych do prowadzenia operacji specjalnych w Afganistanie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak dzieci wpływają na emocje wojskowych podczas misji Polsat

Płetwonurek bojowy, skoczek spadochronowy, JTAC, instruktor strzelania oraz taktyki. Za swoją służbę wielokrotnie odznaczany, m.in. wyróżniony prestiżową nagrodą Polski Zbrojnej - BUZDYGAN oraz Krzyżem Wojskowym z Mieczami.

Prywatnie lubi wędrówki górskie. Jego pasją jest historia, głównie II WŚ oraz czasy polskiej husarii. Trafił nawet na okładkę książki o husarii autorstwa Radosława Sikory. Trenował też szablę pod okiem Sieniawskich. Soyers zasłyną jako twórca nowej wersji tzw. rogatywki polowej - czyli polowego nakrycia głowy, które obecnie noszą żołnierze wojsk obrony terytorialnej. Obecnie prowadzi szkolenia z posługiwania się bronią.

„Siły Specjalne Polska” - pierwszy odcinek

Przez jedenaście ciężkich dni, odizolowani od świata zewnętrznego, rekruci, pozbawieni wygód, snu, doprowadzeni do skrajnego zmęczenia będą wykonywać zadania, stawiając przy tym czoła swoim własnym demonom. Na zderzenie z brutalną rzeczywistością nie będą musieli czekać długo. Instruktorzy od pierwszych godzin narzucą presję i rygor, który dla niektórych okaże się nie wytrzymania. Tożsamość każdego z rekrutów będzie na czas trwania programu jedynie numerem, noszonym na ramieniu.

O tym, jak długo pozostaną w programie będzie decydowała ich silna wola oraz charakter. Pierwszym sprawdzianem motywacji, opanowania i pokonania własnego lęku będzie skok z helikoptera. Stojąc na płozie wiszącego nad zbiornikiem wodnym śmigłowca, rekruci będą musieli bezwładnie upaść w tył, wbijając się głową w taflę wody. Sceny, które wielu z nich widziało do tej pory jedynie na filmach, staną się rzeczywistością.

Pierwszy odcinek programu "Siły Specjalne Polska" pojawi się już dzisiaj, we wtorek o godz. 20.10 w Polsacie.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

***

Co myślisz o pracy redakcji Geekweeka? Oceń nas! Twoje zdanie ma dla nas znaczenie.