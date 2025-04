Polska na Expo 2025. Dziedzictwo, kreatywność i sztuczna inteligencja

Expo 2025 Osaka, Kansai rozpocznie się 13 kwietnia 2025. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem "Projektowanie przyszłego społeczeństwa dla naszego życia" ("Designing Future Society for Our Lives"). Organizatorzy przewidują, że weźmie w nim udział 150 krajów i 25 organizacji międzynarodowych. Co zaprezentuje Polska?