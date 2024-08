Miłośnicy przygód Geralta z Rivii mają się z czego cieszyć - bohater cyklu „Wiedźmin” pióra Andrzeja Sapkowskiego nieustająco inspiruje twórców na całym świecie. Powstają filmy, gry, komiksy i seriale, a jakby tego było mało - Sapkowski ogłosił niedawno, że skończył pisać kolejną książkę z Geraltem w roli głównej.

Wiedźmin. Kiedy premiera nowej książki?

W zeszłym tygodniu Andrzej Sapkowski udzielił wywiadu francuskiemu magazynowi „Chimères”. W rozmowie padła informacja, że po ok. dwóch latach pracy, nowa książka o wiedźminie jest gotowa.

Fabuła ani tytuł nowej książki nie są jeszcze znane. Sapkowski potwierdził, że to Geralt jest bohaterem nowej powieści, przy czym padają sugestie, że jest to książka formą przypominająca „Sezon burz”, czyli rzecz osadzona w świecie wiedźmińskim, ale z historią spoza tzw. sagi. Kiedy premiera nowej książki Sapkowskiego? Prawdopodobnie powieść trafi do sprzedaży w Polsce jeszcze w tym roku, a światowa premiera nastąpi na początku 2025 roku.

Jak czytać "Wiedźmina"?

Książek ukazujących przygody z wiedźmińskiego uniwersum wyszło sporo - to zbiory opowiadań, tzw. saga oraz historia dodatkowa. Sama saga o wiedźminie to pięć powieści, które nawiązują do wątków podjętych we wcześniejszych opowiadaniach oraz ukazują nowe przygody bohaterów. Saga to: „Krew elfów”, „Czas pogardy”, „Chrzest ognia”, „Wieża Jaskółki” i „Pani Jeziora”.

Jak się zabrać za poznawanie całego wiedźmińskiego świata? Sposobów jest kilka: książki można na przykład czytać zgodnie z kolejnością wydawniczą. Chcąc jednak poznać historię zgodnie z chronologią wydarzeń, warto skorzystać z innej listy.

Zdjęcie W bibliotekach i księgarniach można znaleźć różne wydania książek z uniwersum wiedźmina. / andrzejsapkowski.pl / materiał zewnętrzny

Wiedźmin - chronologia wydawnicza

Przyjmując czytanie zgodnie z kolejnością, w jakiej wydawane były poszczególne książki o przygodach Białego Wilka i innych bohaterów z wiedźmińskiego świata, należy kierować się tą listą:

„Miecz przeznaczenia” - zbiór opowiadań, „Ostatnie życzenie” - zbiór opowiadań, „Krew elfów” - tom I sagi o wiedźminie, „Czas pogardy” - tom II sagi, „Chrzest ognia” - tom III sagi, „Wieża Jaskółki” - tom IV sagi, „Pani Jeziora” - tom V sagi, „Coś się kończy, coś się zaczyna” - zbiór opowiadań, „Sezon burz” - historia spoza sagi.



Zdjęcie „Wiedźmin” stał się inspiracją dla kolejnych dzieł kultury, m.in. gier, filmów i seriali. / materiały prasowe

Wiedźmin - jak czytać według kolejności wydarzeń?

Jeśli spojrzeć na ten temat szerzej, mając okazję sięgnąć po dowolną historię w wybranym momencie, warto rozważyć czytanie w zgodzie z kolejnością zdarzeń - przeskakując między poszczególnymi opowiadaniami ze zbiorów oraz kolejnymi tomami sagi. Poprawna chronologia wygląda wówczas następująco:

„Droga, z której się nie wraca”, „Ziarno prawdy”, „Mniejsze zło”, „Kraniec świata”, „Ostatnie życzenie”, „Sezon burz” (bez epilogu), „Kwestia ceny”, „Wiedźmin”, „Głos rozsądku”, „Granica możliwości”, „Okruch lodu”, „Wieczny ogień”, „Trochę poświęcenia”, „Miecz przeznaczenia”, „Coś więcej”,

„Krew elfów” - tom I sagi, „Czas pogardy” - tom II sagi, „Chrzest ognia” - tom III sagi, „Wieża Jaskółki” - tom IV sagi, „Pani Jeziora” - tom V sagi,

„Coś się kończy, coś się zaczyna”, „Sezon burz” (sam epilog).

