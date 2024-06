Stara figurka kolekcjonerska z Gwiezdnych wojen droższa niż dom? Tak!

Jak to leciało... faceci to wieczne dzieci, tylko zabawki coraz droższe? Jeśli spojrzymy na aukcję starej figurki kolekcjonerskiej z Gwiezdnych wojen, która poszła właśnie za 525 tys. USD, to trudno się z tym nie zgodzić.

Ile bylibyście skłonni zapłacić za tę figurkę? Ktoś zapłacił ponad 2 mln złotych /Heritage Auctions/HA.com /materiały prasowe