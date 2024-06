Łowca skarbów odnalazł kieł mastodonta. „To było absolutne szaleństwo”

Podczas przeszukiwania wód u wybrzeży Venice Beach w Zatoce Meksykańskiej na Florydzie Alex Lundberg odnalazł 1,2-metrowy kieł mastodonta, który waży aż 27 kilogramów. Niezwykły przedmiot wystający z dna zauważył na głębokości około 8 metrów.

- Rozglądam się i widzę coś, co wygląda jak 6-calowy [15,2 cm] kawałek drewna zagrzebany w piasku, podpływam do niego i zaczynam go wachlować, próbując usunąć z niego piasek. Stawał się coraz większy i większy. To było absolutne szaleństwo - powiedział Lundberg dla USA Today.

Do tej pory łowca skarbów odnalazł m.in. liczne prehistoryczne zęby rekinów, kość udową jaguara, czy mniejsze fragmenty kłów mamutów i mastodontów. Nowe odkrycie zostało zgłoszone do Muzeum Historii Naturalnej na Florydzie.

Reklama

By poszukiwać skamieniałości, konieczne jest posiadanie odpowiednich pozwoleń. Jeśli okaże się, że kieł ma istotną wartość naukową, wówczas pozostanie w Muzeum, jeśli naukowcy stwierdzą z kolei, że fragment prehistorycznego stworzenia ma małe znaczenie pod względem naukowym, to zostanie zwrócony znalazcy.

Lundberg już teraz zaznacza, że nie będzie chciał sprzedawać niezwykłego artefaktu, choć szacuje, że kieł mastodonta może kosztować około 5 000 dolarów. Mówi: - Nigdy go nie sprzedam. Jeśli o mnie chodzi, jest on bezcenny.

Tajemnica mastodontów

Mastodonty to wymarłe trąbowce nienależące do rodziny słoniowatych. Głównie żyły w Ameryce Północnej od późnego miocenu aż do początku holocenu (Mammut americanum). Najstarsze ich skamieniałości pochodzą z późnego oligocenu z Afryki (m.in. Zygolophodon aegyptensis). Mastodonty zamieszkiwały także Eurazję (Mammut borsoni).

Mastodonty, mamuty i obecne słonie wykazują pewne podobieństwa, jednakże istnieje szereg różnic pomiędzy nimi. Jedną z nich było to, że mastodonty były niższe i bardziej krępe niż mamuty, zaś ich kły były krótsze i prostsze. Mastodont amerykański osiągał wielkość podobną do dzisiejszego słonia indyjskiego - wysokość słoni w kłębie nie przekracza 340 cm (samce), zaś waga oscyluje wokół 3600 kg (samce). Jego ciało pokryte było sierścią i zasiedlał przede wszystkim tereny leśne.

Kolejną podstawową różnicą były zęby mastodontów, które służyły do mielenia liści drzew, gałązek, czy roślinności wodnej. Ponadto posiadały kilka wysokich guzków. Zęby mamutów były bardziej płaskie i służyły do rozcierania twardych traw. Mastodonty miały podobną strukturę społeczną do współczesnych słoni, tworzyły one stada złożone z dorosłych samic i młodych, zaś dorosłe samce żyły głównie samotnie.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!