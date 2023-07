Swoją emeryturę widzę raczej w spokojnej scenerii, może w domku nad jeziorem (wiadomo), gdzie w swoim ogrodzie będę zrywać pomidory o poranku i karmić bardzo dużo kotów (w większości rudych). W mojej wizji dominuje sielanka, lekki wiatr i zero zmartwień. Dotychczas do głowy by mi chyba nie przyszło, żeby latać na paralotni, ale właściwie — czemu nie?

87-letniej Madam Thong nie w głowie strach czy ograniczenia. A przynajmniej nie przejmowała się nimi kilka dni temu, kiedy to w małym turystycznym miasteczku Ranau w Malezji postanowiła polecieć na paralotni.

Reklama

Kobieta leciała z doświadczonym paralotniarzem, Chrisem Lammertem, który opublikował przebieg zdarzenia na swoich profilach w mediach społecznościowych. Jak zaznaczył, spodziewał się tego dnia zwyczajnego tłumu młodych ludzi, ale ku jego zdziwieniu, przyszło mu latać z najstarszą w jego karierze klientką. Kto jednak powiedział, że takie rzeczy są tylko dla młodych?

Wiek to tylko liczba. Ta kobieta o tym wie

Dlaczego 87-latka zdecydowała się polecieć? Jak mówi Lammert, kobieta chciała tym samym zachęcić swoją 50-letnią córkę i jej męża do pokonania strachu i spróbowania tego rodzaju aktywności.

Na filmach opublikowanych na profilu paralotniarza na Facebooku, Pani Thong wydaje się bardzo zrelaksowana. Widzimy ją uśmiechniętą, trzymającą kijek do selfie przymocowany do aparatu. Po wszystkim Lammert wylądował bez żadnych problemów, a 87-latka wstała, przybiła mu piątkę i pomachała do kamery. Jeżeli to nie udowadnia, że wiek to tylko liczba i powinniśmy czerpać z życia, jeśli tylko pozwala nam na to zdrowie, to nie wiem, co by udowodniło.

Warto jednocześnie wspomnieć, Madam Thong nie była pierwsza. W 2017 roku również 87-latka (chociaż taki sam wiek jest tu przypadkowy) szybko zdobyła popularność w internecie po tym, jak opublikowano film z jej lotu paralotnią. Tym razem to instruktor trzymał kijek do selfie, natomiast starsza kobieta również wydaje się zadowolona, uśmiecha się i pokazuje uniesionego kciuka do kamery.