Dalsze próby eksperymentowania z tą postacią, próba nawiązania do niej przez AI dawała coraz bardziej brutalne i krwawe rezultaty, które można zobaczyć na twitterowym profilu Supercomposite. Co więcej, kiedy połączyła obrazy Loab z innymi zdjęciami, kolejne wyniki konsekwentnie zwracały obraz zawierający Loab, niezależnie od tego, ile zniekształceń dodała do monitów, aby spróbować usunąć jej oblicze.

Od Wikipedii do dyskusji o uprzedzeniach

Loab podbiła internet i doczekała się nawet swojego hasła w Wikipedii. Popularność wywołała również szeroką dyskusję na temat tego typu obrazów generowanych przez sztuczną inteligencję. Pojawiły się opinie, że to nie przerażające drugie dno obrazów generowanych przez AI, ale związane z technologią ograniczenia. Niektórzy krytykowali obraz jako stygmatyzujący osoby niepełnosprawne, których wygląd jest daleki od powszechnego "ideału piękna".

Szwedzka artystka nie chciała ujawnić, jakiego generatora użyła do swoich eksperymentów, jednak opinie użytkowników DALL-E i Midjourney wskazują, że wbrew pozorom nie tak łatwo odtworzyć tę tajemniczą postać.