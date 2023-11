Większość charakterystycznych wysokościowców, jakie stawia się w Polsce, zlokalizowana jest w Warszawie. Inne duże stolice województw jak np. Poznań, Wrocław czy Kraków, mimo dużej liczby mieszkańców, charakteryzują się niższą zabudową.

Nowa inwestycja w Kielcach również nie będzie należała do najwyższych na świecie, ale dzięki swojej specyficznej formie z pewnością będzie przykuwała uwagę.

Dwa projektowane budynki wysokościowe, dzięki niepowtarzalnej formie, staną się nowym punktem charakterystycznym na mapie Kielc. Wyjaśnia Kamil Jaros z biura architektonicznego Jarbud.

Jedyne takie wieżowce w Polsce. Połączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej

Inwestycja, która zostanie zrealizowana w Kielcach przy ul.Mielczarskiego obejmuje dwa wysokościowce osiągające 72 metry wysokości, co odpowiada 21 kondygnacjom. Całość będzie obejmować również sześć średniowysokich budynków do 7 kondygnacji z zielonymi tarasami i dachami. Inwestor przewiduje nieco ponad 2 hektary terenów zielonych przeznaczonych dla mieszkańców.

Reklama

Łącznie znajdzie się tu 948 mieszkań o powierzchni od 30 m kw. do 150 m kw., oprócz której zaplanowano 17 tys. m kw. przestrzeni biurowej i usługowej. Zaskoczeniem może być ilość miejsc parkingowych, która w ostatnich latach jest wyjątkowo skromna przy nowych inwestycjach (niektórzy deweloperzy nie przewidują ich dla najmniejszych mieszkań). Tu, prawdopodobnie ze względu na obecność usług, znajdzie się 1585 miejsc parkingowych, a więc jeśli nie będą wprowadzone większe ograniczenia, każdy będzie mógł zaparkować swój samochód.



Cieszyć może również ukłon w kierunku rowerzystów. Dla nich przeznaczone będą 1004 miejsca do pozostawienia swojego jednośladu. Jak informuje projektant obiektów kielecka firma Jarbud, w ramach inwestycji zostanie równeiz przebudowana ulica - będzie poszerzona do 3 pasów z uwzględnieniem lewoskrętów.

Zdjęcie Inwestycja przewiduje ponad 2,15 hektara terenów zielonych. / Jarbud / materiały prasowe

Zdjęcie Inwestycja przewiduje ponad 2,15 hektara terenów zielonych. / Jarbud / materiały prasowe

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

Plan zabudowy został zaakceptowany przez radnych kieleckiego ratusza we wrześniu 2023 r. Inwestycja ma tchnąć nowe życie w tereny poprzemysłowe i jednocześnie stworzyć nowe miejsca pracy.

- Inwestycja będzie stanowić nie tylko nową przestrzeń dla mieszkańców Kielc z miejscami do rekreacji, placami zabaw, siłownią zewnętrzną oraz skateparkiem. Będzie także miejscem do życia dla młodych, energicznych i ambitnych osób, zapewniając im świadczenia usług ogólnomiejskich na wysokim poziomie - komentuje Mirosław Sroka, prezes BC&O Polska 1, spółki, która należy do grupy Kolporter.

- Planując zabudowę na terenach poprzemysłowych za dworcem kolejowym, chcieliśmy zszyć centrum miasta z osiedlem Czarnów. Lokalizacja inwestycji w bliskiej odległości od terenów zielonych takich jak rezerwat Skalny Ślichowice, park Górki Czarnowskie, park miejskim im. S. Staszica, rezerwatem Kadzielnia, umożliwia szybki i łatwy dostęp dla rowerzystów i pieszych. W sąsiedztwie znajdują się dworce PKS i PKP, dające możliwość łatwego połączenia z całym regionem województwa Świętokrzyskiego jak i z dużymi aglomeracjami (Kraków, Warszawa). Dwa projektowane budynki wysokościowe, dzięki niepowtarzalnej formie, staną się nowym punktem charakterystycznym na mapie Kielc - informuje Jarbud w przesłanym Geekweekowi oświadczeniu.

Zdjęcie Plan nowego osiedla, widok z lotu ptaka. / Jarbud / Informacja prasowa

Zdjęcie Może nie są najwyższe w Polsce, ale dotychczas takie wieżowce projektowali zagraniczni architekci. / Jarbud / materiały prasowe

Zdjęcie "Planując zabudowę na terenach poprzemysłowych za dworcem kolejowym, chcieliśmy zszyć centrum miasta z osiedlem Czarnów" - informuje Jarbud. / Jarbud / materiały prasowe

Zdjęcie Wieżowce będą miały do 72 metrów wysokości. / Jarbud / materiały prasowe

Zdjęcie Każdy z wysokościowców będzie miał 21 kondygnacji. / Jarbud / materiały prasowe