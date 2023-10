Te mapy przedstawiają świat w nietypowy sposób. Musisz je zobaczyć

Mapy są niezwykłym źródłem wiedzy. Nic dziwnego, że mówi się, że mapy czytamy, a nie oglądamy. Za ich pomocą możemy przedstawić niezwykle dużą ilość informacji i to w sposób atrakcyjny w odbiorze. Ale z nimi jest trochę tak jak z literaturą. Jest klasyka, ale jest też miejsce na te nieco łatwiejsze w odbiorze, przedstawiające informacje w nietypowy sposób, ciekawą metodą.

Fani kartografii nieustannie wrzucają do sieci swoje dzieła, które tworzone są z pasji. Zagłębiają się w skarby dawno zaginionych cywilizacji, skomplikowane statystyki i bogatą historię. Od faktów kulinarnych po najpopularniejsze cele podróży i mapy natury - obejmują one wszystko, aby otworzyć nasze umysły.

Zobaczmy kilka przykładów wyjątkowych map.

Mapa "do góry nogami"

Wiesz, gdzie znajduje się najważniejsze miejsce na mapie, takie, które w największym stopniu przyciąga naszą uwagę? To środkowa część mapy i nieco powyżej centrum. Patrząc na mapę świata, widzimy w tym miejscu Europę. Co więc mają powiedzieć Australijczycy, którzy zostali wyrzuceni "w kąt"? Oni też chcieliby być w tym uprzywilejowanym miejscu na mapie, tym bardziej że dla nich Europa to drugi koniec świata. Czemu więc nie zrobić takiej mapy? Proszę bardzo. Czy jest poprawna? Oczywiście. Grenlandia jest tylko odrobinę rozcięta, ale nie oszukujmy się, nie jest to najgęściej zaludnione miejsce na Ziemi.