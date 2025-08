Biologiczną dawczynią zarodka była 62-letnia dziś Linda Archerd, która w latach dziewięćdziesiątych minionego wieku - po sześciu latach bezskutecznych starań o naturalne zajście w ciążę - poddała się procedurze in vitro. Warto pamiętać, że mówimy o czasach, kiedy zapłodnienie pozaustrojowe nie było jeszcze tak dobrze znane i często stosowane, więc nawet najbliżsi małżeństwa mieli poważne wątpliwości.

Opiekujący się kobietą lekarze uzyskali w sumie cztery zarodki - jeden został wykorzystany od razu, doprowadzając do narodzin córki pary (która obecnie sama ma już 10-letnią córkę!), a pozostałe trzy zostały zamrożone i trafiły do kriobanku. Początkowo Linda Archerd planowała wykorzystać je sama, bo chciała mieć więcej niż jedno dziecko, ale jej ówczesnym mąż miał inne zdanie, co ostatecznie doprowadziło do rozwodu.

Rozwiń

Czekał w kriobanku ponad 30 lat

Po rozwodzie Linda Archerd uzyskała pełną opiekę nad pozostałymi zarodkami, wierząc, że być może jeszcze kiedyś je wykorzysta z innym partnerem. To oznaczało jednak konieczność płacenia corocznych kosztów magazynowania, które tylko rosły i z czasem sięgnęły około tysiąca dolarów rocznie. Gdy zaczęła jednak wchodzić w okres menopauzy, musiała podjąć trudną decyzję o dalszych losach zarodków - zniszczyć je, przekazać do badań naukowych lub oddać anonimowo.

Wtedy dowiedziała się o "chrześcijańskiej agencji adopcji zarodków", gdzie - co nieco kontrowersyjne - dawca ma wpływ na wybór przyszłych rodziców, a ci znają informacje o dawcy. Kobieta chciała, by jej zarodek powędrował do "białej chrześcijańskiej małżeńskiej pary" i tak trafił do Lindsey i Tima Pierce'ów, którzy po długich staraniach doczekali się dzięki niemu syna. Jak odpowiadają zaś na pytania o "wiek zarodka" w rozmowie z MIT Technology Review, czyli pierwszym medium, które opisało tę niezwykłą historię:

Nie robiliśmy tego, by pobić jakiś rekord. Po prostu chcieliśmy mieć dziecko.

Sama dawczyni również nie kryje emocji, zwłaszcza że chłopiec mocno przypominać ma jej obecnie 30-letnią córkę: "Pierwsze, co zauważyłam, to jak bardzo przypomina moją córkę jako niemowlę. Wyciągnęłam jej album i porównałam zdjęcia - nie ma wątpliwości, że to rodzeństwo".

Coraz więcej procedur IVF

Zarodek został przeniesiony do macicy Lindsey Pierce przez zespół kliniki specjalizującej się w leczeniu niepłodności. Jej szefem jest dr John Gordon, endokrynolog rozrodu i członek Kościoła Prezbiteriańskiego Reformowanego, którego placówka aktywnie działa na rzecz zmniejszenia liczby zarodków zalegających w kriobankach (obecnie na świecie przechowywanych są ich setki tysięcy).

Kierujemy się konkretnymi zasadami, które wynikają z naszej wiary. Każdy zarodek zasługuje na szansę życia. Jedynym zarodkiem, który na pewno nie da zdrowego dziecka, jest ten, który nigdy nie zostanie przeniesiony do organizmu kobiety

A odkładając na bok kwestię wiary, narodziny zdrowego chłopca z 30-letniego zarodka to kolejny dowód na to, że mogą być one zamrożone na wiele lat i wykorzystywane później, dając szansę na rodzicielstwo wielu parom, które z różnych przyczyn nie mogą mieć własnych biologicznych dzieci.

Z danych Human Fertilisation and Embryo Authority wynika zaś, że odsetek dzieci przychodzących na świat dzięki zapłodnieniu in vitro rośnie. I tak, w Wielkiej Brytanii wzrósł z 1,3 proc. w 2000 roku do 3,1 proc. w 2023 roku (to średnio jedno dziecko w każdej klasie szkolnej!), a w grupie kobiet w wieku 40-44 lata odpowiada już za 11 proc. urodzeń.

Sławosz Uznański-Wiśniewski w Polsat News. Pierwszy wywiad po powrocie Polsat News