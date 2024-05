Te polskie muzea warto odwiedzić. Przyznano im prestiżowe nagrody

EMYA - European Museum of the Year Award to prestiżowe wydarzenie związane z honorowaniem muzeów europejskich. Nagrody te przyznawane są od 1977 roku przez Europejskie Forum Muzeów (EMF).

W tegorocznej edycji wyróżnienia zgarnęły aż dwa polskie muzea. Dlaczego komisja zdecydowała się je nagrodzić i czemu warto je odwiedzić?

Najlepsze muzea w Europie. Komisja przyznała nagrody

Celem konkursu organizowanego przez niezależną organizację pozarządową, jaką jest Europejskie Forum Muzeów, jest podkreślenie wartości europejskich muzeów i nagradzanie najciekawszych wydarzeń w tym sektorze. Ma to w efekcie przekładać się na zachętę dla innych obiektów, by wprowadzały innowacje.

Tegoroczna, 47. już edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Do konkursu nominowano łącznie 50. muzeów z 24. państw europejskich, w tym aż 5. z Polski. Wszystkie nominowane obiekty zostały faktycznie odwiedzone przez członków komisji sędziowskiej. Gala wręczenia wyróżnień odbyła się 4 maja. Oto dwa polskie muzea, które zostały docenione przez sędziów.

Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

Nagroda Muzealna Rady Europy 2024 powędrowała do Muzeum Pamięci Sybiru. Obiekt otwarto w 2021 roku w Białymstoku. W jednostce podjęto temat historii deportacji ludności z Polski na Syberię. "Zapraszamy do miejsca, gdzie ożywa historia cierpienia i walki o przetrwanie. Miejsca, w którym wszystkie opowieści zamykają się w jednym słowie - Sybier", czytamy na stronie muzeum. Komisja EMYA decyzję o przyznaniu nagrody jednostce uzasadniła następująco:



- Zdolność tego muzeum do przekazywania historii poprzez warsztaty, wydarzenia, media, publikacje i nowe formaty jest godna pochwały i z powodzeniem dociera do szerokiego grona odbiorców. Muzeum skutecznie odnosi się do uniwersalności doświadczeń takich jak deportacja, zniewolenie, wygnanie, walka o przetrwanie, opieka nad rodziną w czasach zagrożenia i wzajemne wsparcie ludzi w trudnych warunkach. Muzeum dostrzega znaczenie trudnych wspomnień w dzisiejszej społeczności polskiej i europejskiej oraz przywiązanie do ideałów demokratycznych i poszanowania praw człowieka - czytamy w broszurze EMYA2024.

Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze

Specjalne wyróżnienie zgarnęło Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze. Obiekt mieści się we wsi Żłobek w gminie Włodawa i był tworzony etapami, pełne otwarcie nastąpiło w październiku 2023 roku. To miejsce upamiętnienia istnienia obozu zagłady z lat 1942-1943 jest Oddziałem Państwowego Muzeum na Majdanku. Muzeum zabezpiecza punkty związane z funkcjonowaniem obozu, dokumentuje jego historię i upamiętnia ofiary deportowane do Sobiboru z całej okupowanej przez III Rzeszę Europy. EMYA uargumentowała decyzję o wyróżnieniu w taki sposób:

- Ekspozycja ukazuje rzeczy osobiste deportowanych osób wraz z dokumentami i fotografiami, podkreśla także powstanie więźniów, które miało miejsce 14 października 1943 r., co ma ogromne znaczenie dla historii obozu i szerszej pamięci o zbrodniach wojennych. Mottem muzeum są dziś słowa jednego z przywódców powstania: "Niech świat się dowie, co się tutaj wydarzyło". Szczególnie skuteczną strategią kuratorską jest korzystanie z rzeczy osobistych więźniów. Narracja jest tu naładowana emocjonalnie, a historie ludzkie mają kluczowe znaczenie dla podtrzymania pamięci o 180 tys. ofiar - podano.

Dlaczego warto odwiedzić nagrodzone polskie muzea?

Zarówno Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, jak i Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze w gminie Włodawa stanowią przykład miejsc, które warto uwzględnić w swoich planach podróży i zwiedzić, ponieważ wnoszą wiele wartości. Nie tylko przypominają o wydarzeniach, jakie miały miejsce na obszarze naszego kraju, ale też podtrzymują pamięć o ludziach, którzy byli - choćby przez chwilę - z tym terenem powiązani. Wszystkie wybrane przez EMYA muzea wyróżnione w tegorocznej edycji konkursu dotyczą właśnie takiej tematyki - historii, kultury i tożsamości.

- Zwycięzcy konkursu EMYA 2024 stanowią przykład różnorodności pod względem różnych parametrów i pokazują, że potrafią aktywnie przyczyniać się do pozytywnych zmian w swoich społecznościach. Reprezentują one różnorodne aspekty zarządzania kulturą, a każdy z nich odgrywa wyjątkową rolę w ochronie i promowaniu dziedzictwa materialnego i niematerialnego. Działając jako pomosty kulturowe, angażują się w etyczne zadośćuczynienia i praktyki partycypacji, ułatwiając pojednanie i uleczenie poprzez wspólne wysiłki i skrupulatne badania. Muzea te odgrywają kluczową rolę w zajmowaniu się dziedzictwem historycznym i wspieraniu uzdrowienia społeczeństwa - wyjaśniają organizatorzy.