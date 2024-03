Tego w Hollywood jeszcze nie było. Gigantyczny wieżowiec jak cukierek

Zaprojektowana przez architekta Normana Fostera "Gwiazda" ma formę dynamicznej, spiralnej wieży. Na wizualizacjach możemy zauważyć wysunięte płyty podłogowe pokryte bielą, a każdy poziom, owinięty jest szklaną ścianą osłonową. Jednak to, co najbardziej rzuca się w oczy, to wtopione w fasadę budynku tarasy pokryte ogromną ilością różnokolorowych roślin. Ich ułożenie daje wrażenie zielonej wstęgi owiniętej wokół konstrukcji.

Zlokalizowany na działce o powierzchni 2 akrów przy Sunset Boulevard, 22-piętrowy budynek pomieści biura kreatywne na powierzchni 48 770 mkw.

"Gwiazda" ma ucieleśniać Hollywoodzkiego ducha kreatywności

Choć wydawać się może, że cała wolna przestrzeń zajęta jest przez kwiaty, to wbrew pozorom, jest tam całkiem sporo miejsca do odpoczynku. Doskonały widok na roślinność, a także całe otoczenie zapewniają szklane ściany rozciągające się od podłogi do sufitu.

To prawdziwe odzwierciedlenie miejsca pracy przyszłości, pielęgnującego społeczność, dobre samopoczucie i współpracę z zielonymi tarasami społecznymi biegnącymi spiralnie przez budynek, które będą zachęcać i ożywiać niesamowite branże kreatywne w mieście. Powiedział Norman Foster, założyciel Foster + Partners

Szklane ściany z szerokimi drzwiami będą miały jeszcze jedną funkcję. Będą zapewniały naturalne światło i wentylację, tworząc "zdrowe i wysoce produktywne" środowisko pracy.

Kaskadowe ogrody do pracy na świeżym powietrzu, naturalne światło i wentylacja tworzą zdrowe i wysoce produktywne środowisko pracy na Sunset Boulevard w Hollywood. Dodał Norman Foster

"Spiralna forma budynku, ucieleśniająca hollywoodzkiego ducha kreatywności" ma zapewnić jeszcze lepszy, 360- stopniowy widok na Los Angeles, tworząc jednocześnie charakterystyczny punkt orientacyjny. Parter wieżowca został zaprojektowany tak, aby łączyć ulicę z przestrzenią budynku, będą tam restauracje, teatr, galeria, a także miejsca spotkań. Skoro to Los Angeles, to nie mogło zabraknąć takie ogromnego ekranu LED. Na najwyższej kondygnacji również znajdzie się restauracja. Według zespołu projekt "ma na celu przyciągnięcie zainteresowania czołowych twórców treści w Hollywood".



Trzeba przyznać, że szklana fasada połączona z różnorodnością barw kwiatów i wachlarzami na szczycie budynku wyglądają jak... gigantyczny cukierek. W otoczeniu drogich samochodów i sielsko rosnących palm idealnie pasuje do klimatu Los Angeles. Jeśli projekt zostanie zaakceptowany przez miasto, prace budowlane rozpoczną się w 2026 roku. Zakończenie planowane jest na 2029 rok.

