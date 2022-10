Patrząc na pozostałe posiadłości Rocket Mana, ten apartament może wydać się skromnym miejscem, to sam budynek przypomina coś pomiędzy górami a dziełem sztuki. Znajduje się w Toronto, gdzie muzyk wraz kanadyjskim mężem i jego dziećmi będą spędzać czas podczas odwiedzin rodziny partnera.



Apartament Eltona Johna

Choć szczegóły, w tym cena, nie są znane, to na stronie projektu KING Toronto można podejrzeć wygląd całego budynku oraz poszczególnych mieszkań. Penthouse wybrany przez muzyka ma znajdować się w zachodniej części i nosi nazwę The treehouse, czyli Domek na drzewie. To dyskretnie położona część na zachodnim rogu całego kompleksu o powierzchni 242 m kw.

Reklama

Na wizualizacjach możemy zobaczyć jasne, dębowe deski podłogowe czy mosiężne wykończenie kuchni. Światło padające przez okna i ściany ze szklanych pustaków (potocznie często nazywanych luksferami, choć w rzeczywistości między nimi jest delikatna różnica). Na dwóch poziomach łącznie znajdują się cztery niewielkie tarasy o łącznej powierzchni 55 m kw., salon z aneksem kuchennym, trzy sypialnie (w tym jedna z wyjściem na dwa balkony) oraz trzy łazienki. Na jednym z tarasów jest dostępne spa.

Zdjęcie Wewnątrz będzie rosło niewielkie drzewo / KING Toronto / materiały prasowe

Zdjęcie Zmieści się też fortepian. Może powstanie tu kolejny hit? / KING Toronto / materiały prasowe

Apartament wziął swoją nazwę od całkiem sporych rozmiarów drzewa, posadzonego w okrągłej, rzeźbionej trawertynowej donicy. Przechodzi ono przez atrium, dzięki czemu tworzy fascynujące przejście między wnętrzem, niebem a panoramą okolicy.

King Toronto to dzieło sztuki

Cały kompleks został zaprojektowany przez duńskiego architekta Bjarke Ingelsa tak, aby spełniał pojęcie gesamtkunkswerk, co z języka niemieckiego tłumaczy się na "całkowite dzieło sztuki". Ma wygląd kilku szczytów górskich porośniętych zielenią. Inspiracje kształtu stanowiły Habitat 67 w Montrealu i Maison de Verre w Paryżu.



Każda z czterech części oferuje odrębny motyw. Północ - to estetyka szyku przemysłowego inspirowana budynkiem dziedzictwa przemysłowego; Południe - zielona inspiracja, która integruje naturę i wnętrze; Zachód - Święto Światła odbijające się od świetlistej fasady z pustaków szklanych; Wschód - ciepło z organiczną paletą inspirowaną modernistyczną architekturą skandynawską.

Penthause’y we wszystkich częściach określane są na stronie projektanta jako "pływające sanktuaria" na szczytach gór. W związku z tym, że każdy z nich został zaprojektowany osobno, w innym stylu, ukończenie projektu zajęło kilka lat. To The treehouse (domek na drzewie), La bibliotèque (biblioteka), The teahouse (herbaciarnia), The greenhouse (szklarnia), The glass house (szklany dom) i The sanctuary (sanktuarium).

Zdjęcie Tak będzie wyglądał penthouse Eltona Johna / KING Toronto / materiały prasowe

King Toronto oprócz sklepów i restauracji na parterze oferuje taras słoneczny, wspólną salę imprezową, pomieszczenia do fitnessu i jogi, salę konferencyjną, kryty basen i hydromasaż.

Przeczytaj także:

Kochasz Presleya? Kup dom, w którym świętował po swoim ślubie

Wewnątrz tego wieżowca jest więcej parków niż w niejednym polskim mieście. Tak buduje się w Azji

Architekt zaprojektował budynki przyszłości przy użyciu sztucznej inteligencji