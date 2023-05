TikTok wylęgarnią niebezpiecznych trendów

O czym to my już pisaliśmy? Gotowanie kurczaka w syropie na kaszel, zaklejanie ust do spania taśmą klejącą, zjadanie cukierków namoczonych w ciekłym azocie, wyzwania nawołujące do samobójstwa i nadużywania leku przeciwhistaminowego, niebezpieczne "zabawy" w podduszanie, instrukcje włamywania się do samochodów... można tak jeszcze długo wymieniać.

Niestety do tej niechlubnej listy dołączyła właśnie kolejna pozycja, którą bada Metropolitan Police, a chodzi o niepokojący trend, w ramach którego młodzi ludzie wchodzą do przypadkowych domów bez zaproszenia tylko po to, żeby nagrać reakcję ich mieszkańców.

Reklama

Serwis MailOnline zamieścił na swojej stronie "ocenzurowaną wersję" jednego z takich materiałów - to nagranie użytkownika TikToka, który usunął już swoje konto po tym, jak spotkał się z powszechną krytyką w mediach społecznościowych.