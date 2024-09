Amerykańskie śmigłowce nad Polską obserwują rzeki

Policyjne śmigłowce Black Hawk patrolują rzeki

Jak informuje polska policja, krajowe służby obecnie dysponują czterema śmigłowcami S-70i Black Hawk. Są to amerykańskie maszyny w udoskonalonej wersji, które weszły do masowej produkcji w 2010 roku. Helikoptery na co dzień mogą służyć do realizacji misji kontrterrorystycznych, a także związanych z transportem i wsparciem innych służb.

UH-60 Black Hawk produkowany jest przez koncern Sikorsky Aircraft od 1974 roku, a wersja S-70i od 2019 roku w PZL Mielec w Polsce. Maszyna waży 11 ton, może zabrać na pokład do 20 osób (w tym trzech członków załogi), wznieść się na wysokość 5700 m, poruszać się z prędkością od 280 do 350 km/h oraz transportować ludzi i sprzęt na odległość od 700 do 2000 km. W wersji policyjnej S-70i, znajduje się wciągarka, która utrzyma do 270 kilogramów oraz stanowisko do desantowania.